Xác định 2 cặp đấu bán kết Europa League 19/04/2024 07:38

Bước vào trận đấu, Liverpool nhập cuộc tự tin và quyết tâm giành chiến thắng để níu kéo hi vọng tiến vào bán kết.

Hi vọng được thắp lên cho Liverpool khi ngay phút thứ 7, The Kop đã có bàn thắng mở tỷ số, Matteo Ruggeri để bóng chạm tay trong vòng cấm, sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho Liverpool hưởng quả penalty, trên chấm 11m, Mohamed Salah dễ dàng hạ gục thủ thành của Atalanta để mở tỷ số cho trận đấu.

Bàn thắng sớm của Mohamed Salah không thể giúp Liverpool tạo nên địa chấn ở sân khách. Ảnh: Reuters

Có bàn thắng sớm, tinh thần của Liverpool lên cao, liên tiếp các pha hãm thành của The Kop tạo ra sóng gió trước khung thành của Atalanta. Phút 13, Luis Diaz có tình huống đối mặt với thủ thành Juan Musso, tiếc là pha dứt điểm cuối cùng lại không thể đưa bóng vào lưới.

Những phút tiếp theo chứng kiến Liverpool ép sân và liên tiếp tạo ra sóng gió trước khung thành đội chủ nhà. Phút 39, xuất phát từ pha tấn công, Mohamed Salah đi bóng và vượt qua thủ thành Juan Musso, tiếc là cú dứt điểm cuối cùng lại không đi vào lưới vì góc sút quá hẹp.

Đang thế ép sân đối thủ, bất ngờ lưới của Liverpool rung lên, từ một tình huống tấn công đơn giản, Teun Koopmeiners đưa được bóng vào lưới Alisson, rất may cho The Kop khi trọng tài từ chối bàn thắng do lỗi việt vị.

Liverpool bế tắc hoàn toàn trước lối chơi phòng ngự của Atalanta. Ảnh: Reuters

Sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi khi Liverpool tiếp tục nắm quyền kiểm soát bóng. Còn Atalanta vẫn thực hiện chiến thuật phòng ngự phản công, chờ đợi sai lầm của Liverpool để trừng phạt.

Dù kiểm soát bóng tốt hơn đối thủ nhưng Liverpool lại có tỷ lệ sút bóng trúng đích rất kém, trên hàng công cả Salah, Diaz hay Gakpo đều thi đấu mờ nhạt. Trước lối chơi bế tắc và thiếu tính sáng tạo, HLV Jurgen Klopp quyết định đưa Darwin Nunez và Jota vào sân để thay đổi tình hình, tuy nhiên việc làm này không mang lại hiệu quả.

Phút 69, Scamacca suýt chút nữa trừng phạt sai lầm của Liverpool sau tình huống thoát xuống thông minh, ở cự ly thuận lợi, tiền đạo của Atalanta lại dứt điểm không chính xác, bóng đi ra ngoài.

Không còn gì để mất, Liverpool đẩy cao đội hình tấn công, tuy nhiên trước một hàng thủ thi đấu kỷ luật, Atalanta đã hóa giải dễ dàng những pha lên bóng của The Kop. Dù rất nỗ lực tấn công và có tỷ lệ kiểm soát bóng trên 60% nhưng Liverpool bất lực trong việc tìm bàn thắng nhân đôi cách biệt, qua đó rời Europa League khi thua Atalanta với tổng tỷ số 1-3.

Thua Atalanta với tổng tỷ số 1-3, Liverpool chính thức dừng chân ở Europa League. Ảnh: Reuters

Ở cặp đấu tứ kết lượt về khác, West Ham cầm hòa Leverkusen với tỷ số 1-1 trên sân nhà, qua đó cũng nối gót Liverpool rời giải đấu sau khi thua với tổng tỷ số 1-3. Như vậy đã xác định được 2 cặp đấu bán kết Europa League là AS Roma – Bayer Leverkusen và Marseille – Atalanta.