Xâm hại con gái của người tình để trả thù vì nghi bị phản bội 27/09/2024 12:10

Ngày 26-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Minh Toàn (33 tuổi) ngụ xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận công bố quyết định khởi tố Lê Minh Toàn vì hành vi xâm hại con gái của người tình.

Theo kết quả điều tra, Lê Minh Toàn có quan hệ yêu đương và chung sống như vợ chồng với chị PTB tại huyện Hàm Thuận Bắc. Đầu tháng 5-2024, Toàn và người tình xảy ra mâu thuẫn về tình cảm và tiền bạc nên Toàn bỏ đi.

Chiều 11-5, sau khi uống rượu, Toàn đến nhà mẹ ruột chị B nhậu tiếp nhưng lúc này chỉ có cháu P (5 tuổi, con gái của chị B) đang chơi một mình.

Nhớ chuyện chị B phản bội, Toàn đã xâm hại cháu P để trả thù người tình.

Một ngày sau, công an vào cuộc, trưng cầu giám định, củng cố hồ sơ và khi có kết quả điều tra, công an khởi tố, bắt bị can Toàn để điều tra.