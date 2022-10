Xavi có nguy cơ bị sa thải ở Barca

(PLO)- Các nhà lãnh đạo Barcelona có dấu hiệu chọn HLV Pochettino hoặc Thomas Tuchel thay thế HLV Xavi ở sân Camp Nou khi đánh giá nhà cầm quân trẻ người Tây Ban Nha còn “non và xanh lắm”.

Chiến lược gia trẻ tuổi Xavi đã úp mở về tin đồn sa thải gần đây, sau khi để thua đại đối thủ Real Madrid 1-3 trong trận siêu kinh điển: “Điều này sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của tôi, nhưng tôi biết cách giải quyết nó bằng một thái độ chín chắn”.

Xavi đã khẳng định tên tuổi của mình với tư cách là một tiền vệ đẳng cấp thế giới tại Barcelona. Vào tháng 11 năm ngoái, anh đã được chọn làm HLV trưởng đội bóng. Nhưng mới đây, báo chí Tây Ban Nha rộ lên thông tin các quan chức hàng đầu của Barcelona cho rằng Xavi vẫn còn phải học hỏi kinh nghiệm và anh sẽ mất ghế để tìm một người thầy mới thay thế.

Các ứng viên ngồi ghế nóng ở Barca chính là hai HLV đang… thất nghiệp là Pochettino hồi đầu mùa bị PSG sa thải và mới nhất là Tuchel rời khỏi Chelsea.

Barcelona hiện đứng ở vị trí thứ 2 sau đại kình địch Real Madrid. Dù chơi ít hơn một trận nhưng họ vẫn kém 6 điểm. Ngoài ra, ở vòng bảng Champions League, họ chỉ xếp sau Bayern Munich và Inter Milan. Không thể nói là mọi việc đang tốt cho Barcelona, khi ​​đội đang hướng đến mục tiêu vô địch mọi giải đấu.

Trước trận Barcelona đối đầu với Villarreal vào rạng sáng 21-10, Xavi đã bày tỏ cảm xúc của mình: “Đội bóng là một tổ chức được xây dựng để hướng tới thành công. Tôi nhận trách nhiệm và chấp nhận bị chỉ trích. Tôi hiểu, nếu không thành công sẽ gánh mọi hậu quả. Tôi không muốn tìm lý do bào chữa. Nếu bị sa thải, tôi vẫn thấy bình thường, vì đây là cuộc sống của một nhà quản lý”.

Xavi tiếp tục: “Tuy nhiên, chúng tôi phải tiếp tục chơi bóng. Trận thua Real không thể ngăn cản Barca. Không gì có thể ngăn cản tôi. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để thay đổi tình hình hiện tại. Điều đó không dễ dàng nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Mùa giải còn dài và chúng tôi phải chiến đấu vì danh hiệu”.

Bất chấp sự trồi sụt ở Barca, nhà cầm quân trẻ Xavi đã lọt vào danh sách ứng cử viên HLV xuất sắc nhất năm của Globe Soccer. Đội bóng lớn của Tây Ban Nha có một số cầu thủ có thể được tôn vinh, với Robert Lewandowski trong số các ứng cử viên cho cầu thủ xuất sắc nhất, Gavi và Pedri cho danh hiệu cầu thủ mới nổi xuất sắc nhất.

Nhưng điều đáng chú ý nhất là sự hiện diện của Xavi Hernandez trong số những người được chọn cho danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm, cùng với các đồng nghiệp nổi tiếng khác như Guardiola, Ancelotti , Nagelsmann hay Jonathan Giraldez,… Trong số 20 ứng cử viên được đề cử còn có Kloop, Emery, Pochettino.

Vài ngày sau khi tạp chí danh tiếng Four Four Two xếp nhà cầm quân của Barca ở vị trí thứ 14 trong bảng xếp hạng những HLV xuất sắc nhất thế giới hiện tại, thì giờ Globe Soccer một lần nữa đặt cược vào Xavi trong số những người giỏi nhất.

