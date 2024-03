Xây 1.200 căn nhà cho người nghèo ở Đắk Lắk

(PLO)- Bộ Công an, tỉnh Đắk Lắk sẽ trao tặng 1.200 căn nhà cho người nghèo ở tỉnh này.

Ngày 21-3, Bộ Công an phối hợp tỉnh Đắk Lắk khởi công, trao tặng nhà mẫu, kinh phí hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho người nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ khởi công, trao tặng.

Bàn giao căn nhà đầu tiên cho một hộ dân ở huyện Cư M'gar. Ảnh: CA

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, Văn phòng Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức khảo sát thực tế để tham mưu triển khai đề án xây dựng 1.200 căn nhà nêu trên.

Mẫu nhà được chọn trên cơ sở cải tiến mẫu nhà lắp ghép 36B của Bộ Công an, với tiêu chuẩn nhà “ba cứng”: nền cứng, khung - tường cứng và mái cứng cho phù hợp với các điều kiện địa lý, thời tiết, nguồn nguyên vật liệu ở tỉnh Đắk Lắk; hiệu quả sử dụng lâu bền, phù hợp với phong tục, tập quán sinh hoạt của người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Kinh phí xây dựng 1.200 căn nhà từ nguồn huy động của Bộ Công an, hỗ trợ của tỉnh Đắk Lắk và các nguồn xã hội hóa khác, cùng sự đóng góp ngày công lao động của các đoàn thể các địa phương.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao hai căn nhà cho hai hộ nghèo ở huyện Cư M’gar.

VŨ LONG