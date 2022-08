Xe con tông vào xe máy chặn đường, 2 người chết

Tối 3-8, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho hay lực lượng Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Hoài Ân khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ điều khiển ô tô con tông vào xe máy làm hai người chết, một người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13giờ 30 cùng ngày, T.X.H (29 tuổi, ngụ xã Ân Đức, huyện Hoài Ân) điều khiển ô tô con 77A-13614 đi về nhà vợ ở xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân.

Khi đến ngã tư gần nhà vợ thì thấy ba thanh niên trên chiếc mô tô (xe máy) 77K1-26578 đứng tại ngã tư chặn đầu xe của H. H điều khiển ô tô con rượt đuổi theo xe máy khoảng 100 m thì tông vào đuôi xe của ba thanh niên.

Cú tông mạnh làm Võ Phan Hoài Bảo (25 tuổi, ngụ thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân) chết tại chỗ, Nguyễn Quốc Việt (27 tuổi, ngụ xã Ân Đức) chết khi đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân và Ngô Quang Linh (26 tuổi, ở xã Ân Thạnh) bị thương.