Xe đầu kéo đâm vào vách đá, tài xế tử vong

Sáng 19-9, Công an huyện Tuy An (Phú Yên) thực hiện khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường tỉnh 643 đoạn qua thôn Tân Lập, xã An Mỹ, Tuy An.

Theo Công an huyện Tuy An, khuya 18-9, ô tô đầu kéo 77H-001.07 kéo theo rơ mooc 77R-017.64 do tài xế Võ Văn Lưu (32 tuổi, ngụ thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, Bình Định) điều khiển lưu hành trên đường tỉnh 643 theo hướng tây – đông.

Khi đến đoạn đường trên, xe đầu kéo đâm vào vách đá bên phải theo hướng lưu hành. Vụ tai nạn làm tài xế Võ Văn Lưu chết tại chỗ, phụ xe Đỗ Phúc Mến (23 tuổi, ngụ xã Cát Tài, huyện Phù Cát) bị thương.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ tai nạn do ngườ lái ô tô đầu kéo không chú ý quan sát.