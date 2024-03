Xe điện Trung Quốc đang bị các công ty bảo hiểm xa lánh

Trong khi nước Anh đang tràn ngập xe điện của các thương hiệu Trung Quốc, nhiều công ty bảo hiểm vẫn do dự trong việc bảo lãnh cho xe điện mới vì một số lý do.

Xe điện Trung Quốc hầu như không thể được các công ty bảo hiểm ở Anh chấp nhận bảo bảo lãnh mặc dù chúng không có vấn đề gì. Ảnh: Carscoops.

Xe điện Trung Quốc đang bị các công ty bảo hiểm ở Anh xa lánh, với nhiều mẫu xe mới hầu như không thể bảo hiểm trong khi những mẫu xe khác có phí bảo hiểm quá cao. Hiện tượng này chủ yếu là do lo ngại chi phí sửa chữa cao, thiếu thông tin kỹ thuật và thời gian thay thế linh kiện dài.

Trong một báo cáo của Auto Express, những chiếc ô tô được xác định là khó bảo hiểm bao gồm BYD Seal, GWM Ora 03 và thậm chí một số mẫu MG. Công ty tình báo rủi ro do ngành bảo hiểm Anh tài trợ, Thatcham Research, cho rằng các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc thiếu hiểu biết về quy trình sửa chữa của châu Âu.

Ben Townsend, người đứng đầu Thatcham Research, nhanh chóng chỉ ra rằng ông cảm thấy bản thân những chiếc ô tô không có gì sai trái. Thay vào đó, ông cho rằng các nhà sản xuất xe điện mới tung ra thị trường chưa tham gia một cách thích hợp vào ngành bảo hiểm.

Theo Townsend: “Thông điệp gửi đến các tổ chức Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam, là đừng chỉ mang một chiếc ô tô đến thị trường Anh và nghĩ rằng bạn có thể bán được nó”. “Các bạn nên tìm hiểu thị trường, hiểu các bước bạn cần thực hiện để khi đưa sản phẩm ra thị trường, bạn có sẵn dịch vụ hậu cần phù hợp. Chúng tôi có một mạng lưới sửa chữa độc lập có thể hỗ trợ chiếc xe của bạn và làm cho nó bền vững trên thị trường, giảm tổng chi phí sở hữu và đảm bảo người tiêu dùng có được sự lựa chọn mà họ xứng đáng có được”.

Tuy nhiên, không chỉ xe điện Trung Quốc là nạn nhân của chi phí bảo hiểm tăng vọt ở Anh. Một báo cáo đầu năm nay cho thấy người sử dụng xe điện đang phải trả phí bảo hiểm gần gấp đôi so với những người lái xe đốt trong. Trước đó, thị trường bảo hiểm xe điện ở Vương quốc Anh, đã báo cáo chi phí tăng vọt mà các chủ sở hữu Tesla phải đối mặt. Đồng thời, một nhà cung cấp đã chọn không gia hạn bảo hiểm cho Smart EQ For Four.

Tuy nhiên, một báo cáo khác nhấn mạnh việc các công ty bảo hiểm đang loại bỏ ô tô khỏi các nhà sản xuất chính thống của phương Tây do các vấn đề nhỏ về pin. Những chiếc xe sử dụng pin làm thành phần cấu trúc sẽ dễ bị các công ty bảo hiểm bồi thường hơn.

Theo Martyn Rowley, giám đốc điều hành của Hiệp hội Sửa chữa Thân xe Quốc gia Vương quốc Anh, chỉ ra các nhà sản xuất Trung Quốc và tình trạng thiếu phụ tùng thay thế.

Theo Auto Express một số chủ sở hữu đang gặp khó khăn trong việc nhận bảo hiểm. Họ cũng cho biết họ đang thực hiện một số bước để cải thiện mọi thứ, mặc dù công ty tuyên bố rằng luôn đảm bảo có sẵn các bộ phận tốt.

Ngoài ra còn có một rào cản khác. Tại thị trường nội địa Trung Quốc, không phải lúc nào nhà sản xuất cũng có tài liệu về cách sửa chữa xe. Trong các trường hợp khác, có sự không phù hợp về khả năng sửa chữa. Trong khi tỷ lệ lao động ở Trung Quốc thấp hơn nhiều, việc sửa chữa thân xe lớn có thể được coi là một công việc đơn giản. Trong những trường hợp như vậy, thông tin này được chuyển từ Trung Quốc đến các xưởng sửa chữa thân xe phương Tây. Tuy nhiên, do tỷ lệ lao động cao hơn ở châu Âu nên việc sửa chữa như vậy sẽ không có ý nghĩa về mặt tài chính.

Mặc dù rõ ràng có một số khoảng cách giữa ngành bảo hiểm Anh và kỳ vọng của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, nhưng bên thua cuộc cuối cùng vẫn là người tiêu dùng. Và trong bối cảnh thuế quan sắp có hiệu lực, điều này có thể là một yếu tố quan trọng làm giảm khả năng cạnh tranh của xe điện Trung Quốc tại thị trường Anh và châu Âu.

PHƯƠNG LÊ