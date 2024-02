Vụ tai nạn xảy ra khoảng 2 giờ 30 ngày 27-2, tại km 45 trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm đoạn qua xã Cam Phước Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Thời điểm trên, xe khách giường nằm biển số tỉnh Đắk Lắk do Phạm Hồng Hải (32 tuổi, ngụ huyện An Lão, tỉnh Bình Định) cầm lái lưu thông trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm theo hướng Bắc - Nam.

Đầu xe khách bẹp dúm sau cú va chạm. Ảnh: TL

Khi đến đoạn km 45 thì xảy ra va chạm với ô tô tải biển số Thừa Thiên - Huế, đang gặp sự cố dừng đỗ ở làn đường sát dải phân cách cứng cùng chiều. Tài xế ô tô tải có đặt cảnh báo và cử hai phụ xe đứng cảnh giới phía sau.

Cú tông mạnh khiến tài xế Hải và phụ xe khách giường nằm Đỗ Minh Phụng (29 tuổi, ngụ thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) tử vong tại chỗ. Hơn 40 hành khách trên xe giường nằm đã thoát ra ngoài an toàn, một số người chỉ bị xây xát nhẹ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TL

Tại hiện trường, phần đầu xe khách biến dạng, dính chặt vào đuôi xe tải.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết ngay sau tại Công an TP Cam Ranh có mặt, phong tỏa hiện trường, phối hợp với C08 Bộ Công an điều tra nguyên nhân.

Xuân Hoát