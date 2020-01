Hyundai Accent ra mắt thêm bản hatback giá chỉ 350 triệu đồng

Tại thị trường Mỹ, Hyundai vừa chính thức ra mắt mẫu xe Accent hatchback 2020. Theo đó, mẫu xe Hyundai Accent 2020 được nâng cấp thêm nhiều trang bị, đặc biệt phần thiết kế được thay đổi trẻ trung và năng động hơn.

Về ngoại hình, Hyundai Accent hatchback 2020 sở hữu kích thước lần lượt 4.185 x 1.729 x 1.450 mm, chiều dài cơ sở 2.580 mm. Phầu đầu xe có lưới tản nhiệt dạng thanh ngang cỡ lớn, viền mạ crôm. Cản trước khá rộng khiến xe có phần bề thế. Mặt la zăng có đường kính 17 inch.

Hệ thống đèn của Accent hatchback 2020 là dàn đèn LED, kèm theo một số trang bị gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ và có tính năng sưởi.



Giá bán ra của Hyundai Accent hatback chỉ từ 350,85-445,64 triệu đồng. Ảnh: UNTERNET

Về nội thất, Hyundai Accent được thiết kế với hàng ghế trước đậm chất thể thao kèm theo tính năng sưởi ấm. Vô-lăng dạng 3 chấu bọc da, được tích hợp các nút bấm và có thể điều chỉnh bốn hướng cũng như sưởi ấm.

Về hệ thống giải trí, xe cũng được trang bị gồm màn hình giải trí 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth, USB, AUX, Android Auto và Apple CarPlay tích hợp sẵn hệ thống dẫn đường do Hyundai, dàn âm thanh 4 hoặc 6 loa giống như phiên bản sedan.

Ngoài ra, về chế độ an toàn, nhà sản xuất chú trọng hơn với hệ sáu túi khí. Theo đó, các tính năng an toàn bổ sung gồm có: Hệ thống như chống bó cứng phanh (ABS), cân bằng điện tử (ESC), kiểm soát thân xe (VSM), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảm biến và camera lùi.

Được biết, mức giá bán ra tại thị trường Mỹ, Hyundai Accent hatchback có giá từ 15.195-19.300 USD (tương đương 350,85 đến 445,64 triệu đồng).

Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Accent là mẫu xe bán chạy nhất của TC Motor. Trong năm 2019 vừa qua, Hyundai Accent đạt doanh số 19.719 xe. Hiện nay, Hyundai Accent được bán ra với mức giá từ 426 đến 542 triệu đồng.