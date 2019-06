Suzuki Ertiga sắp ra mắt khuấy động thị trường phân khúc MPV

Thị trường ô tô Việt Nam đang nóng dần khi sức cạnh tranh của các dòng MPV ngày càng hấp dẫn hơn. Đặc biệt, khi mẫu xe Suzuki Ertiga 2019 chuẩn bị ra mắt vào cuối tháng 6.

Cụ thể, một số đại lý Suzuki cho biết, giá dự kiến của mẫu xe này được cho là thấp hơn so với Mitsubishi Xpander MT, chỉ 549 triệu đồng.



Hình ảnh rò rỉ việc Suzuki Ertiga về đại lý. Ảnh:Internet.

Được biết, xe trang bị động cơ máy xăng 1.5L, 4 xi-lanh công suất tối đa 104 mã lực và mô-men xoắn đạt 138 Nm, hệ thống dẫn động một cầu đi kèm tuỳ chọn số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

Suzuki Ertiga có kích thước tổng thể dài x rộng x cao là 4.395 x 1.735 x 1.695 mm và chiều dài cơ sở là 2.740 mm.

Ngoại thất của Suzuki Ertiga gồm phần đầu trang bị đèn pha halogen với hệ thống projector, trên đèn pha còn có những mí mắt bằng kim loại, tạo cảm giác cao cấp hơn. Đèn hậu của xe dạng LED đi kèm đèn phanh trên cao dạng LED, dải đèn hậu LED phía sau của xe khá đẹp, khi nhấn phanh sẽ cho hiệu ứng bắt mắt hơn hẳn. Ở phía bên hông xe có một đường gân kéo dài từ vòm bánh xe trước tới đèn hậu của xe tương tự như thiết kế của đối thủ cạnh tranh Mitsubishi Xpander.

Nội thất của xe vẫn là ghế bọc nỉ. Hệ thống giải trí bao gồm: màn hình giải trí mới bảy inch, điều hoà chỉnh cơ, nút khởi động Start/Stop, đồng hồ hiển thị dạng analog đi kèm màn hình TFT với những thông số ở giữa. Cửa gió điều hoà vẫn được thiết kế đơn giản tối màu như các mẫu xe Suzuki khác. Ngoài ra, xe còn trang bị hai cổng 12V và một cổng USB.

Các trang bị an toàn cơ bản trên xe bao gồm chống bó cứng ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, dây đai an toàn đa điểm, khóa an toàn trẻ em, cảm biến lùi, hệ thống chống trộm và hai túi khí.



Một đối thủ đáng gờm của Ertiga là Mitsubishi Xpander. Ảnh:Internet.

Trước Suzuki Ertiga 2019 thì các đối thủ như Mitsubishi Xpander, Toyota Innova hiện đang có mức doanh số ổn định và chiếm lĩnh thị trường phân khúc MPV.

Đơn cử như tháng 5, doanh số Mitsubishi Xpander 2.138 chiếc. Mặc dù trước đó, nhiều sự cố hụt ga khi tăng tốc, chết máy khi vận hành hay rò rỉ dầu nhưng Xpander vẫn được lòng người dùng Việt Nam. Hay với dòng xe Toyota Innova cũng vậy, doanh số đứng thứ tám trong dòng xe bán chạy của tháng, nhưng cũng là đối thủ đáng gườm của Suzuki Ertiga. Doanh số tháng 5 bán được 1.091 xe.

Vì vậy, sự xuất hiện của Suzuki Ertiga 2019 càng trở nên sôi động cho thị trường ô tô phân khúc MPV.