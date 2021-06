Do diễn biến dịch phức tạp, hầu hết hãng xe đều tạm đóng cửa các cửa hàng tại TP.HCM. Đồng thời, hiện tại các cửa hàng bán xe đều không thể đăng ký biển số cho khách hàng do Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM (PC08) tạm ngưng nhận hồ sơ đăng ký mới.



Mua xe máy trực tuyến có mức giá rẻ hơn mua xe máy trực tiếp tại đại lý. Ảnh: TN

Tuy nhiên, khách hàng muốn mua xe vào thời điểm này vẫn có thể liên hệ với nhân viên thông qua hình thức trực tuyến. Đáng chú ý, việc mua xe trực tuyến đang được các đại lý đẩy mạnh, do đó mức giá các dòng xe máy cũng giảm hơn so với mua xe trực tiếp của trước đây.

Theo khảo sát của PV, hầu hết các mẫu xe của Honda đều có mức giảm so với thời điểm đầu tháng 6 vừa qua. Trong đó các đại lý tại TP.HCM, mẫu xe tay ga SH Mode đang được Tiki bán với giá 63-71 triệu đồng, trong khi đó giá bán trực tiếp trước đây là 67-75 triệu đồng (tuỳ từng đại lý).

Một số đại lý bán trực tuyến tại Hà Nội có SH Mode 125cc phanh CBS với giá là 63,4 triệu đồng cho tất cả các màu xe. Tại một số tỉnh khu vực miền Tây như Hậu Giang, Sóc Trăng lại có giá cao hơn với 66,85 triệu đồng. Riêng Honda SH Mode bản 125cc phanh ABS có mức giá từ 71,1-75 triệu đồng, tuỳ từng khu vực.



Hiện tại PC08 tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe mới do dịch COVID-19. Ảnh: TN

Đối với mẫu tay ga bán chạy – Honda Vision bản tiêu chuẩn cũng chỉ có giá 32,4 triệu, bản Cao cấp có giá 35,55 triệu đồng, bản Đặc biệt có giá 36,45 triệu đồng và bản Cá tính có giá 39,5 triệu đồng khi bán trực tuyến.

Tương tự như vậy Honda Future bán qua kênh bán hàng Tiki rẻ hơn các đại lý khoảng 2,5 triệu đồng. Cụ thể, bản vành đúc với giá 34,2 triệu đồng cho các màu bạc nâu đen, trắng nâu đen và đỏ nâu đen. Còn màu xanh nâu đen có giá 35,29 triệu đồng, riêng màu đen nâu có giá 35,15 triệu đồng. Đối với Future bản vành nan có giá 32,29 triệu đồng cho cả hai màu đỏ đen và xanh đen.