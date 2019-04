Thích phân khúc sendan nên mua mẫu xe ô tô nào?

Hiện nay, tại thị trường Việt Nam, phân khúc sedan đang được người dùng ưa chuộng. Bởi kích thước vừa đủ với giao thông nước ta, đồng thời mẫu xe rất phù hợp cho gia định.

Một số mẫu sedan cạnh tranh vô cùng khốc liệt như: Toyota Altis, Mazda 3, Kia Cerato, Hyundai Elantra, Honda Civic, Ford Focus, …



Hyundai Elantra thuộc top 3 mẫu xe bán chạy hạng C.

Trong đó, Hyundai Elantra là mẫu xe thường xuyên có mặt trong Top 3 mẫu Sedan hạng C bán chạy nhất, Elantra liên tục bám đuổi Cerato và Mazda3 trong bảng xếp hạng.



Theo số liệu báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số ba tháng đầu năm 2019, Hyundai Elantra tháng 1 với 684 xe, tháng 2 bán được 485 xe và tháng 3 là 635 xe, đứng ở vị trí thứ 3 trong top 5 dòng xe bán chạy nhất hạng C. Vậy, cộng dồn 3 tháng đầu năm 2019, có 1.917 chiếc Hyundai Elantra được bán ra.



Kia Cerato cũng là dòng xe được nhiều người yêu thích.

Mazda 3 cũng là mẫu sedan hạng C khá thành công tại thị trường Việt Nam. Thiết kế hiện đại, nhiều trang bị tiện nghi và giá thành hợp lý là lý do vì sao người dùng Việt Nam lại quan tâm nhiều vào dòng xe này. Tổng doanh số bán ra trong tháng 3-2019 của mẫu xe này là 1.166 chiếc.

Tại thị trường Việt Nam, Mazda 3 hiện có 3 phiên bản là: Mazda 3 1.5L Sedan, Mazda 3 1.5L Hatchback, Mazda 3 2.0L Sedan, với giá bán dao động từ 659 triệu đồng đến 750 triệu đồng.

Cùng với Mazda 3, Hyundai Elantra, KIA Cerato cũng là một mẫu xe khá được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam nhờ thiết kế hiện đại, nhiều trang bị tiện nghi và giá thành hợp lý.



Ford Focus có giá bán từ 626-770 triệu đồng.

Đây là mẫu xe sedan hạng C có giá bán khá rẻ tại thị trường Việt Nam. KIA Cerato hiện được bán ra với 3 phiên bản là Cerato 1.6 AT, Cerato 1.6 AT Deluxe, Cerato 2.0 Premium với giá bán lần lượt là: 589 triệu đồng, 635 triệu đồng và 675 triệu đồng.

KIA Cerato cũng là mẫu sedan hạng C khá thành công. Trong tháng 3-2019, KIA Cerato đứng ở vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng 10 xe bán chạy nhất trong tháng, đứng thứ 2 ở phân khúc sedan hạng C. Tổng doanh số bán ra trong tháng 3 của mẫu xe này là 1.037 chiếc. Cộng dồn 3 tháng đầu năm 2019, đã có 3.176 xe Kia Cerato đến tay khách hàng.

Ở phân khúc này, Ford cũng góp mặt với mẫu xe Ford Focus. Mẫu xe này tiếp tục đứng ở vị trí thứ 4 trong bảng danh sách dòng xe bán chạy nhất tháng 3, với doanh số 214 chiếc. Cộng dồn 3 tháng đầu năm 2019, đã có 545 xe Ford Focus rời khỏi đại lý.

Giá bán của Ford Focus trong tháng 4-2019 cũng không có nhiều thay đổi. Cụ thể như sau: 2 phiên bản Focus Trend giá 626 triệu đồng, Focus Titannium 4 cửa và Focus Sport+ 5 cửa giữ nguyên niêm yết ở mức 770 triệu đồng.

Từ doanh số bán hàng này, mọi người có thể lựa chọn cho mình dòng xe và thương hiệu yêu thích.