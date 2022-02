Theo CPCA, doanh số bán xe điện hàng năm được dự đoán sẽ vượt 5 triệu chiếc vào năm 2022 và 7-10 triệu chiếc vào năm 2025. Đến lúc đó, công suất pin lắp đặt của Trung Quốc sẽ lớn nhất thế giới với 600GWh.



Từ tháng 1 đến tháng 12-2021, doanh số bán xe năng lượng mới của Trung Quốc đạt 3,52 triệu chiếc.



Số xe điện tại Trung Quốc tăng 138,9% so với năm 2020. Ảnh: Carnewschina

Năm 2009, Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để trở thành thị trường tiêu thụ xe có số lượng xe điện hiện diện nhiều nhất trên thế giới như một nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Theo UBS, ba trong năm ô tô mới chạy trên đường của Trung Quốc có thể chạy bằng điện thay vì nhiên liệu hóa thạch vào năm 2030.

Chính phủ Trung Quốc đặt ra thuật ngữ xe năng lượng mới (NEV) để chỉ các loại xe đủ điều kiện nhận trợ cấp công, bao gồm xe chạy bằng pin điện, xe hybrid plug-in và xe chạy bằng pin nhiên liệu.

Vào tháng 12-2021, xe năng lượng mới đạt 505.000 chiếc. Đó là mức tăng 138,9% so với tháng 12-2020.

Cụ thể hơn, doanh số bán hàng được thống trị bởi 14 thương hiệu gồm: BYD: 93.338 chiếc, Tesla: 70.847 chiếc, Wuling: 60.372 chiếc, Great Wall: 20.926 chiếc, Chery: 20.501 chiếc, Geely: 16.831 chiếc, SAIC Motor: 14.868 chiếc, Aion: 14.500 chiếc, FAW: 11.213 chiếc, Chang An: 10.404 chiếc, và Hozon: 10.127 chiếc.

Trong số các công ty sản xuất ô tô mới, NIO, XPeng và Li Auto đã bán được lần lượt 10.487, 16.000 và 14.087 xe.

Theo Bộ Tài chính Trung Quốc, trợ cấp cho việc mua xe năng lượng mới vào năm 2022 sẽ giảm 30% so với năm 2021 và khoản trợ cấp đó sẽ ngừng bắt đầu từ năm 2023. Do đó, doanh số bán hàng gần đây trên thị trường xe năng lượng mới đã tăng lên do người tiêu dùng đang sử dụng trợ cấp trong khi chúng vẫn còn hiệu lực.