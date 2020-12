Yamaha Exciter ưu đãi quyết đấu với Honda Winner X

Thị trường xe máy cuối năm có nhiều chuyển biến khác so với các năm trước. Thay vì thời điểm cuối năm, nhiều mẫu xe máy tăng giá bán do nhu cầu mua sắm tăng, tuy nhiên hiện nay nhiều mẫu xe lại giảm giá bán so với các tháng trước.



Yamaha Exciter có giá từ 46,99-48,99 triệu đồng.

Cụ thể, từ nay đến ngày 31-12, Yamaha triển khai chương trình khuyến mại dành cho mẫu xe Exciter. Khách hàng khi mua xe máy Yamaha Exciter phiên bản bất kỳ được nhận phí đăng ký trị giá 1,5 triệu đồng/xe.

Ngoài ra, khách hàng còn nhận được phiếu dự thưởng để tham gia chương trình quay thưởng với cơ hội trúng xe máy Yamaha MT-03 với giá 124 triệu đồng/xe.

Yamaha Exciter với 4 phiên bản 150 mới đều trang bị động cơ xylanh đơn SOHC, dung tích 150 cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 15,4 mã lực tại tua máy 8.500 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 13,8 Nm tại tua máy 7.000 vòng/phút. Hiện nay, mẫu xe này có giá 46,99 – 48,99 triệu đồng.

Trong khi đó, đối thủ của Yamaha Exciter là Honda Winner X cũng có chương trình ưu đãi được thực hiện trên toàn quốc. Cụ thể, khách hàng mua xe sẽ được lì xì ngay 5 triệu đồng/chiếc.



Honda Winner X có giá 45,99-49,99 triệu đồng.

Honda Winner X mới tiếp tục sử dụng động cơ DOHC 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 149,1cc, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử PGM-FI. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 15,6 mã lực tại 9.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 13,5 Nm tại 6.500 vòng/phút. Hộp số 6 cấp côn tay. Mức tiêu thụ nhiên liệu 1,70 lít/100 km. Mẫu xe này cũng có giá từ 45,99 – 49,99 triệu đồng.