Xe máy chạy ngược chiều, 3 người thương vong 15/09/2024 20:26

(PLO)- Xe máy chạy ngược chiều va chạm với xe máy khác trên địa bàn TP Thuận An, tỉnh Bình Dương khiến một người tử vong tại chỗ, hai người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút chiều cùng ngày, hai nam thanh niên chở nhau bằng xe máy biển số 69F1 chạy trên đường ĐT 743, theo hướng từ ngã tư Miếu Ông Cù đi ngã tư Bình Chuẩn.

Khi gần tới giao lộ với đường Bình Chuẩn 31 (thuộc phường Bình Chuẩn, TP Thuận An) thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 52U3 do ông Nguyễn Thanh B. (49 tuổi, quê An Giang) điều khiển.

Xe máy chạy ngược chiều va chạm với xe máy khác làm 3 người ngã xuống đường, ông B. tử vong tại chỗ, hai nam thanh niên bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.