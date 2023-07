Xe New Mazda CX-5

(PLO)- New Mazda CX-5 do THACO AUTO phân phối với ba phiên bản 2.0 Deluxe, 2.0 Luxury và 2.0 Premium với giá lần lượt từ 749 triệu, 789 triệu và 829 triệu đồng.

Ngày 8-7, tại Quảng Nam, THACO AUTO chính thức giới thiệu New Mazda CX-5 – mẫu xe SUV 5 chỗ với những thay đổi về kiểu dáng, cùng hai gói tùy chọn trang bị cao cấp và hệ thống an toàn chủ động i-Activsense được tăng cường các tính năng thông minh.

New Mazda CX-5 được áp dụng công nghệ SkyActiv mới nhất của Mazda với mức tiêu hao nhiên liệu thấp, công suất và mô-men xoắn cao so với động cơ xăng cùng loại cho khả năng vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu.

Mẫu xe này sử dụng ghế ngồi mới ứng dụng kết cấu SkyActiv-Vehicle Architecture giúp định hình cột sống và vùng xương chậu một cách tự nhiên, tạo sự thoải mái cho người dùng.

New Mazda CX-5 được trang bị động cơ SKYACTIV-G ứng dụng công nghệ phun xăng trực tiếp với tỉ số nén cao, cùng hộp số tự động sáu cấp, được tối ưu kích thước giúp chuyển số nhanh, tiết kiệm nhiên liệu.

Mẫu xe được trang bị công nghệ kiểm soát gia tốc nâng cao G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) giúp chủ động tăng cường ổn định thân xe, tạo ra sự nhịp nhàng khi chuyển hướng, giúp người dùng có trải nghiệm lái dễ dàng, thú vị.

Hệ thống này còn cho phép điều khiển thời điểm chuyển hướng bằng cách tác động vào hệ thống phanh để tăng cường sự ổn định của xe, đặc biệt là khi thoát cua, khôi phục xe về đường chạy thẳng nhanh chóng.

Mẫu xe được trang bị hai chế độ lái Normal và Sport, người lái có thể dễ dàng điều chỉnh chuyển chế độ lái Normal để mang lại sự cân bằng, thoải mái khi di chuyển hàng ngày hay chế độ lái Sport để cảm nhận phản hồi của bàn đạp chân ga khi nhập làn di chuyển trên cao tốc hay vượt xe.

Sự an tâm của khách hàng về an toàn khi di chuyển chính là ưu tiên hàng đầu trên các sản phẩm của Mazda. Ngoài các tính năng trong hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến cao cấp i-Activsense như mẫu xe tiền nhiệm, New Mazda CX-5 còn được tăng cường thêm các tính năng thông minh mới, đảm bảo an toàn tối ưu cho khách hàng.

Tại Việt Nam, các mẫu xe thương hiệu Mazda do THACO AUTO phân phối luôn mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn.

New Mazda CX-5 được giới thiệu với ba phiên bản 2.0 Deluxe, 2.0 Luxury và 2.0 Premium với giá lần lượt từ 749 triệu, 789 triệu và 829 triệu đồng.

Riêng đối với phiên bản Premium, lần đầu tiên Mazda giới thiệu đến khách hàng thêm hai gói tùy chọn trang bị hoàn toàn mới là Sport và Exclusive.

Mẫu xe New Mazda CX-5 mang đến cho khách hàng sáu tùy chọn màu sơn ngoại thất bao gồm 5 màu hiện hữu như: Trắng, Xám, Đỏ, Xanh, Đen và một màu mới Vàng ánh kim.

THANH NHẬT