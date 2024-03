Ngày 4-3, thông tin với PLO, ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định, cho biết lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe khách làm một người tử vong ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định vào sáng cùng ngày.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách từ hướng huyện Phù Mỹ đi Hoài Ân, trên xe không chở khách.

Hiện trường vụ tai nạn khiến một tài xế tử vong. Ảnh: CTV

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng 4-3 tại tuyến đường tỉnh 638 thuộc xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Thời điểm này, ô tô tải biển số 81C-11623 do tài xế Hồ Hữu Ngân (35 tuổi, ngụ huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) điều khiển lưu thông theo hướng Tây - Đông đã va chạm với ô tô khách biển số 77B-02633 do tài xế Nguyễn Minh Khôi (39 tuổi, ngụ thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) điều khiển.

Hậu quả, vụ va chạm làm tài xế xe tải tử vong tại chỗ, tài xế xe khách bị thương nặng đang được chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Nghi tài xế đột quỵ lái xe 16 chỗ tông liên hoàn trên đường Trường Chinh, quận Tân Phú (PLO)- Nam tài xế xe 16 chỗ được cho là bị đột quỵ khiến phương tiện này mất lái va chạm với hai xe máy trên đường Trường Chinh làm giao thông kẹt cứng ngày đầu tuần.

THU DỊU