“1 vốn 6 lời”

Theo chính sách bán hàng vừa được VinFast công bố, từ nay đến hết ngày 15-9, những khách hàng đặt cọc 50 triệu đồng cho mẫu ô tô điện VF e34 và cam kết không hoàn/hủy/đổi cọc sẽ được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Trong trường hợp Nhà nước thông qua chính sách miễn lệ phí trước bạ cho ô tô điện nói chung, khoản tiền tương ứng nêu trên sẽ được VinFast trừ thẳng vào giá xe. Theo tính toán, hai khoản hỗ trợ này có thể giúp khách hàng tiết kiệm được tổng cộng khoảng 140-160 triệu đồng.



Sau ưu đãi, VF e34 chỉ còn mức giá 500 triệu đồng.

Quyền lợi hiếm có này cũng được hãng xe Việt dành tặng cho những khách hàng tiên phong đã đặt cọc sớm 10 triệu đồng cho mẫu ô tô điện VF e34 kể từ khi mở bán cho tới hết 30-6. Theo đó, khách hàng chỉ cần đặt cọc thêm 40 triệu đồng và cam kết nhận xe là sẽ được hưởng ưu đãi kép gồm khuyến mại 100 triệu đồng trừ vào giá bán ban đầu và hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ.

Đối với khách hàng đổi từ xe xăng sang xe điện thông qua chương trình “Đổi cũ lấy mới”, VinFast còn hỗ trợ thêm 30 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng đặt cọc trong giai đoạn đầu còn được tặng một năm miễn phí thuê bao pin, tương đương 17,4 triệu đồng. Như vậy, tổng giá trị ưu đãi mà khách hàng nhận được có thể lên tới 290 triệu đồng, giúp chi phí lăn bánh cho mẫu xe SUV điện cỡ C này chỉ còn khoảng 500 triệu đồng, trong khi giá niêm yết của xe là 690 triệu đồng. Đây là mức giá hấp dẫn chưa từng có đối với một mẫu xe SUV hạng C tại thị trường Việt Nam, được nhiều người coi là “món hời” lớn.

Đặc biệt, để tối ưu lợi ích cho khách hàng, VinFast còn cam kết sẽ trả lãi cho khoản tiền đặt cọc của khách, với mức lãi suất lên tới 10%/năm, cao hơn lãi suất ngân hàng, tính từ thời điểm đặt cọc cho đến khi nhận xe. Nhiều khách hàng của VinFast đã nhẩm tính và nói vui rằng, với khoản đặt cọc ban đầu 50 triệu đồng, họ có thể nhận được tới 6 loại ưu đãi khác nhau.

“Sau khi được nhân viên showroom tư vấn, tôi đã quyết định đặt cọc thêm 40 triệu đồng nữa để nhận ưu đãi lệ phí trước bạ. Bỏ ra 1 vốn mà nhận lại 6 lời, chẳng có lý do gì mà tôi không đặt trọn niềm tin vào VF e34”- anh Chí Công, một khách hàng đặt cọc xe VF e34 chia sẻ.

Sở hữu xe SUV điện hạng C với chi phí lăn bánh tương đương xe xăng hạng B

Những mẫu xe sử dụng động cơ xăng hay diesel ở phân khúc C tại Việt Nam thường có giá trên dưới 1 tỷ đồng, sau khi trừ đi các ưu đãi cũng sẽ dao động quanh mức 800-900 triệu đồng. Do đó, mức giá lăn bánh chỉ khoảng 500 triệu đồng dành cho một chiếc SUV hạng C chạy điện như VF e34 là điều chưa từng có tại thị trường ô tô Việt Nam.

Hiện tại, Chính phủ vẫn đang xem xét đề xuất về việc thí điểm miễn thuế tiêu thụ đặc biệt và lệ phí trước bạ cho ô tô điện. Nếu đề xuất này được thông qua, giúp chi phí lăn bánh của chiếc VF e34 chỉ còn hơn 500 triệu đồng, ô tô điện VinFast hứa hẹn sẽ tạo ra cuộc cách mạng xanh trong thời gian tới.

Tính đến thời điểm hiện tại, VinFast đã nhận được hơn 25.000 đơn đặt hàng cho VF e34. Theo các chuyên gia, đây chính là lượng đơn đặt hàng kỷ lục mà một mẫu xe nhận được từ trước đến nay tại thị trường Việt Nam.



VinFast đã nhận được hơn 25.000 đơn đặt hàng cho VF e34.

VinFast VF e34 sở hữu thiết kế hiện đại, khỏe khoắn, nội thất rộng rãi với nhiều tiện nghi như màn hình giải trí 10 inch, điều hòa tự động tích hợp lọc không khí, chìa khóa thông minh, tính năng tự học và đề xuất dựa trên thói quen sử dụng hệ thống giải trí của người dùng. Xe được trang bị động cơ điện mạnh mẽ 110 kW kết hợp pin lithium-ion 42 kWh. Đặc biệt, VF e34 có thể kết nối với ứng dụng trên điện thoại thông minh để quản lý xe và điều khiển một số tính năng.