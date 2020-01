Chặng đua F1 đầu tiên tại Việt Nam sắp diễn ra

Sự kiện mở đầu tại TP Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức từ 15 giờ đến 22 giờ ngày 12-01-2020 trên khuôn viên rộng 14 ha của công viên Vinhomes Central Park. Khách tham dự sự kiện sẽ được hoà mình vào không khí lễ hội sôi động và giải trí đỉnh cao đúng chất của một sự kiện F1 thu nhỏ với hàng loạt các hoạt động dành cho fan hâm mộ cùng các phần biểu diễn nghệ thuật và giải trí hấp dẫn.

Cụ thể, những người hâm mộ của giải đua xe Công thức 1 sẽ đượclàm quen với đường đua công thức 1 Hà Nội và thử sức với các trò chơi thiết kế riêng như đua xe Công thức 1 trên đường đua mô phỏng 3D, thử thách phản ứng nhanh như các tay đua F1, đua xe điều khiển trên mô hình đường đua Hà Nội… và nhận những phần quà hấp dẫn.



Đường đua F1 được tổ chức từ tháng 4-2020.

Các khu vực vui chơi giải trí được bố trí rộng khắp công viên, trong đó phải kể đến như vẽ nghệ thuật henna đầy tinh tế và ấn tượng, các màn trình diễn nhảy hip-hop, nhảy cổ vũ tập thể, khu vực chụp ảnh selfie cùng với khoảnh khắc huy hoàng nhất của chặng đua Công thức 1 hay mô hình nhà vô địch Công thức 1 mùa giải trước...

Đặc biệt, đêm nhạc “Go Vietnam Now!” diễn ra từ 19h với sự tham gia của hàng loạt các ngôi sao nổi tiếng trong giới giải trí như DJ SlimV, ca sĩ Noo Phước Thịnh, Bảo Anh, Hoàng Thùy Linh và rapper Binz. Được đón đợi nhất là phần trình diễn ánh sáng nghệ thuật ứng dụng công nghệ với nghệ sĩ múa tương tác trên màn hình mô phỏng toà nhà cao nhất Việt Nam -Landmark 81 và kết thúc bằng màn bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc.



Đêm nhạc hội và nhiều chương trình cũng được diễn ra.

Sự kiện còn có sự tham gia của các nhà tài trợ và đơn vị đồnghành của chặng đua Formula 1 VinFast Vietnam Grand Prix như VinFast và Heikenen với các hoạt động giao lưu hấp dẫn.

Bà Lê Ngọc Chi, Tổng Giám đốc Công ty Vietnam Grand Prix chia sẻ: “Chỉ còn hơn 2 tháng nữa, lịch sử giải đua Công thức 1 sẽ ghi thêm một trang mới khi lần đầu tiên có thêm chặng đua Hà Nội – Việt Nam! Chuỗi đại nhạc hội “Formula 1 VinFast Vietnam Grand Prix – Go Vietnam Now!” sẽ là ngọn lửa thổi bùng đam mê, là cú chuyển số tăng tốc đến chặng đua công thức 1 lần đầu tiên ở Việt Nam. Không khí lễ hội rực rỡ và náo nhiệt cũng chính là sức hấp dẫn riêng của giải thi đấu đắt giá nhất hành tinh này”.



Lịch thi đấu đầy đủ của các đội đua F1 tại Việt Nam.

Sự kiện đầu tiên của Chuỗi đại nhạc hội Formula 1 VinFast Vietnam Grand Prix – Go Vietnam Now! mở cửa tự do cho khán giả theo 2 hình thức đăng ký online và đăng ký tại quầy. Dự kiến sự kiện tiếp theo sẽ được tổ chức tại Hà Nội trong tháng 2-2020.Khách hàng đã mua vé xem Chặng đua F1, áp dụng cả 3 hạng vé Doanh nghiệp, vé Khán đài và vé Phổ thông sẽ là những khách VIP của chương trình với khu vực đón tiếp riêng với số lượng giới hạn. Tước bằng lái tích hợp, tài xế có được quyền lái xe? (PLO)- Trường hợp bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe tích hợp (một bằng chung cả xe máy và ô tô), tài xế vẫn có thể sử dụng loại phương tiện còn lại và trình biên bản xử phạt khi CSGT kiểm tra hành chính.

Thông tin chi tiết về chương trình và mẫu đăng ký online được đăng tải tại www.f1vietnamgp.com.