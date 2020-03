Đề xuất giảm 50% thuế phí cho khách hàng mua xe vì COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, sức mua ô tô từ phía khách hàng giảm mạnh, các hãng ô tô tại Việt Nam đề xuất giảm 50% thuế GTGT và phí trước bạ.

Cụ thể, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) có văn bản báo cáo gửi Chính phủ, các bộ Công Thương, Tài Chính, GTVT đề xuất giảm 50% thuế GTGT (VAT) và phí trước bạ cho khách hàng mua ô tô nhằm kích cầu tiêu dùng.

Trong thời gian gần đây, số lượng khách hàng tới tìm hiểu xe tại các đại lý cũng đã giảm sút đáng kể khiến cho doanh số các hãng xe bị chững lại. Doanh số của thị trường ô tô Việt Nam trong cả năm nay có thể sụt giảm hơn 15% so với dự báo của VAMA trước đó.



Ford là hãng xe đầu tiên cho tạm ngưng hoạt động sản xuất tại Việt Nam.

Về hoạt động dịch vụ, VAMA cũng nhận thấy lượng xe đến sửa chữa đã giảm khoảng 30%-40% hiện nay. VAMA dự báo về lâu dài có thể giảm mạnh tới 60%-70% nếu tình hình dịch bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Trong tháng 2 vừa qua, dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng doanh số của toàn thị trường ô tô Việt Nam vẫn tăng 11% so với tháng 1-2020 và tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, doanh số ô tô tại Việt Nam trong tháng 3 được dự đoán sẽ sụt giảm so với tháng 2-2020.

Hiện nay, các hãng ô tô tại Việt Nam vẫn liên tục tung ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá xe nhằm kích cầu tiêu dùng. Ngoài ra, ảnh hưởng trực tiếp như Ford Việt Nam đã tạm đóng cửa nhà máy sản xuất tại Hải Dương.

Để lăn bánh một mẫu ô tô mới, người mua cần thêm nhiều khoản phí khác như phí trước bạ (10%-12% giá xe niêm yết), phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, phí ra biển số. Công thức cơ bản tính giá niêm yết một mẫu xe: Giá niêm yết = Giá vốn + Thuế tiêu thụ đặc biệt + Chi phí bán hàng + VAT Như vậy về mặt lý thuyết, nếu giảm 50% thuế VAT và phí trước bạ, giá ô tô tương ứng giảm và kéo theo giá lăn bánh giảm. Tuy nhiên, đây chỉ mới là đề xuất của VAMA và chưa được thông qua bởi cơ quan chức năng.