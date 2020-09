Doanh số xe máy Honda tiếp tục suy giảm tại VN

Trong báo cáo mới phát hành của Công ty chứng khoán Bảo Việt cho biết, doanh số bán hàng xe máy Honda trong tháng 8 giảm mạnh. Theo đó chỉ có hơn 170 ngàn xe được bán ra, giảm 17,3% so với cùng kỳ.

Đây là tháng thứ 2 bán hàng thấp điểm nhất của Honda tính trong 8 tháng năm 2020. Vào tháng 4-2020, thời điểm bùng phát dịch bệnh COVID-19 kết hợp giãn cách xã hội, doanh số bán hàng của Honda giảm đến 72% với 61 ngàn xe bán ra, trong khi cùng kỳ là 221 ngàn xe.

Và trong 8 tháng kinh doanh, Honda đã mất đến 6 tháng có doanh số bán xe tăng trưởng âm.

Theo Bảo Việt, luỹ kế 8 tháng năm 2020, Honda bán tổng cộng 1,354 triệu xe máy, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2019 là 1,592 triệu xe.

"Do đợt tái bùng phát COVID-19 đã được kiểm soát tương đối cùng với việc tháng 9 là mùa cao điểm đối với thị trường xe máy ở Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng doanh thu xe máy trong tháng 9-2020 sẽ phục hồi mạnh mẽ so với tháng trước dù khả năng vẫn thấp hơn so với mức cơ sở cao trong cùng kỳ năm ngoái", Bảo Việt đánh giá.