Sau khi chính thức đưa chiếc Honda SH 350i ra bán tại các cửa hàng Honda uỷ nhiệm, thì hãng xe máy Nhật cũng đồng loạt nâng giá chiếc Honda SH 150i.



Theo đó, Honda cho biết có 2 mẫu SH 150i mới so với các dòng đã có trước đó, với lời giới thiệu nhấn mạnh là thừa hưởng nét thể thao và sang trọng từ SH350i, giúp nổi bật cảm giác khỏe khoắn và phóng khoáng cho mẫu xe.



Đó là mẫu SH 150i màu xám đen và đen bạc. Thực tế Honda chỉ thay màu sơn mà không có sự thay đổi nào về công nghệ lẫn máy móc. Và như mọi khi, Honda tăng giá 2 mẫu sơn mới này.



Với màu xám đen có giá là 98,490 triệu và màu đen bạc là 97,990 triệu. Có nghĩa đã tăng giá từ 1,2-1,7 triệu so với màu sơn trước đó.



Đây là lần thứ 2 Honda tăng giá xe SH vì vào tháng 7-2021, hãng đã tăng thêm 300.000 đồng cho mỗi mẫu xe SH với lý do khan hiếm linh kiện.

Vì sao nên mua chiếc ô tô châu Âu này thay vì xe máy SH 350i? (PLO)-Với mức giá 215 triệu, Dacia Sandero được định danh là dòng xe mini chủ yếu chạy đô thị nhưng đang làm mưa làm gió tại thị trường châu Âu, vượt mặt các ông lớn có tên tuổi.