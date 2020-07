MG Việt Nam ra mắt 2 mẫu xe SUV hạng B và C

Đó là chiếc MG HS (SUV hạng C) và chiếc MG ZS (SUV hạng B) được thiết kế theo triết lý “Ấn tượng đến từ cảm xúc”, có không gian dậm chất Anh quốc, sang trọng. Hai mẫu xe còn mang đến cho người dùng nhiều tiện nghị hiện đại, cao cấp như khoảng để chân hàng ghế sau và khoảng cách trần thoáng rộng; khoang chứa hàng lý rộng rãi, cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình giải trí cảm ứng tiên tiến kết nối điện thoại thông minh, hệ thống lọc không khí PM 2.5 độc lập, nội thất da cao cấp và đậm chất thể thao…



Tuy không thuộc dòng xe cao cấp hạng sang nhưng cả hai mẫu xe MG HS và MG ZS đều được trang bị nhiều công nghệ hiện đại và an toàn cao. Đầu tiên là chứng chỉ an toàn 5 sao Euro NCAP và an toàn 5 sao ANCAP của Úc được trang bị trên mẫu xe MG HS.

Mẫu xe MG HS phiên bản cao cấp ra mắt cùng lãnh đạo MG Việt Nam



Hai mẫu xe nói trên lần lượt được trang bị hàng loạt tính năng an toàn, như: hệ thống chống bó cứng phanh (ABS); hệ thống kiểm soát cân bằng động (VDC); hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD); hệ thống kiểm soát độ bám đường (TCS); hệ thống khởi hành ngang dốc (HHC), kiểm soát hành trình; chức năng làm khô phanh dĩa (BDW), cảm biến áp suất lốp, kiểm soát phanh ở góc cua (CBC), cảm biến tránh va chạm phía sau và camera lùi, 6 túi khí…



Đặc biệt, chính sách bảo hành và bảo dưỡng của MG sẽ được đông đảo người tiêu dùng mong đợi, đó là: xe được bảo hành 5 năm không giới hạn số km và được bảo dưỡng miễn phí hoàn toàn trong 5 lần. Khách hàng đặt cọc 20 triệu đồng và chờ ký hợp đồng nhận xe từ nay đến trước ngày 31-8 và sau đó thanh toán đủ tiền mua xe trước ngày 31-10 sẽ được giảm 50% phí trước bạ.

MG là thương hiệu xe của Anh quốc có lịch sử gần 100 năm và nổi tiếng sức mạnh trong các cuộc đua thế giới… Đến năm 2007, được một doanh nghiệp Trung Quốc mua lại. Các mẫu xe bán tại Việt Nam được sản xuất và nhập khẩu từ Thái Lan. Giá bán hai mẫu xe (đã bao gồm VAT), như sau:

- Mẫu MG HS 2.0T Trophy, số tự động 6 cấp ly hợp kép, giá 999 triệu đồng;

- Mẫu MG HS 1.5T Sport, số tự động 7 cấp ly hợp kép, giá 788 triệu đồng;

- Mẫu MG ZS 1.5L, số tự động 4 cấp, có 3 phiên bản: ZS Luxury giá 639 triệu đồng; ZS Comfort giá 565 triệu đồng và ZS Standard giá 518 triệu đồng.