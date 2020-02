Phòng dịch Corona cần làm những việc này khi đi ô tô

Thứ nhất, luôn sử dụng khẩu trang y tế dù đi đến bất cứ đâu, mang khẩu trang đúng cách che kín mũi lẫn miệng, ôm sát vào mặt. Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân sử dụng các loại khẩu trang y tế 3 lớp.

Thứ hai, rửa tay sạch ngay sau khi chạm vào cửa xe vì cửa xe là một trong những bộ phận chứa nhiều vi khuẩn gây hại. Đây cũng là điểm tiếp xúc của nhiều người khi lên xuống xe. Bạn nên sử dụng dung dịch rửa tay khô có thể bỏ túi ngay sau khi đóng/mở cửa xe để phòng lây nhiễm bệnh. Ngoài ra, bạn cũng nên hạn chế tiếp xúc với các chi tiết trong khoang xe.



Ô tô nên điều chỉnh điều hòa nhiệt độ bằng hoặc hơn 25 độ C để phòng virus Corona.

Thứ ba cần điều chỉnh nhiệt độ trong xe từ 25 độ C trở lên vì theo các nhà khoa học, virus corona sẽ trở nên suy yếu trong môi trường nhiệt trên 20 độ C, nhất là trên 25 độ C. Bởi ở điều kiện nhiệt độ cao, không khí thông thoáng thì virus Corona rất khó lây lan và phát triển. Do đó, bạn nên điều chỉnh hoặc nhắc nhở tài xế lái điều chỉnh điều hòa nhiệt độ từ bằng cho tới hơn 25 độ C.