“Sặc sỡ” sắc màu xe đô thị nhỏ, đa tiện ích tại triển lãm ô tô

Đến với triển lãm Vietnam Motor Show 2019 , Suzuki trưng bày bốn mẫu xe đang được khách hàng yêu thích và có doanh số bán tốt hàng đầu trong phân khúc. Khách hàng mua xe trong dịp này sẽ được áp dụng chương trình mua trả góp với lãi suất 0% trong 6 tháng đầu từ Suzuki.

Mẫu xe Celerio được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan đang là sự lựa chọn tuyệt vời trong phân khúc A mà Suzuki mang tới triển lãm. Celerio được thiết kế nhỏ gọn nhưng vẫn mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng. Celerio sở hữu mức tiêu thụ nhiên liệu tối ưu, thân thiện môi trường; năng động và linh hoạt khi di chuyển, song vẫn sở hữu khoang hành lý rộng rãi.



Mẫu xe đô thị cỡ nhỏ, đa tiện ích được nhiều khách hàng Việt Nam quan tâm.

Tại VMS 2019, Suzuki đem đến hai mẫu Celerio hồng và cam cá tính. Cả hai phiên bản này đều được “khoác áo mới” bởi đối tác 3M của Suzuki.

Swift là một trong những mẫu xe có doanh số bán cao nhất của Suzuki trên thị trường toàn cầu với hơn 6 triệu chiếc kể từ khi ra mắt. Swift được thiết kế với triết lý hướng tới sự sành điệu và phong cách của giới trẻ trong cuộc sống hiện đại.



Mẫu xe đô thị Swift sở hữu nhiều lựa chọn đa dạng về màu sắc ngoại thất gồm đỏ, trắng, bạc, xanh, đen.

Xuất hiện tại VMS năm nay, “Top ba xe đô thị của năm 2018” được trang trí theo phong cách của mẫu Swift Sport tại thị trường Nhật Bản và châu Âu. Mẫu Swift hiện đại mang màu vàng cá tính, kết hợp với những họa tiết chạy dọc thân xe, giúp xe có dáng vẻ thể thao, nổi bật hơn.

Ngoài Suzuki, Honda cũng mang đến mẫu xe cỡ nhỏ đô thị khác là Brio RS. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.801 x 1.682 x 1.487 (mm) cùng chiều dài trục cơ sở 2.405 mm. Phần đầu xe được thiết kế đơn giản nhưng nhờ cặp đèn pha lớn và tích hợp hai dải đèn LED định vị ban ngày khiến Honda Brio RS cá tính hơn hẳn.



Mẫu xe Honda Brio RS

Các tính năng trên Honda Brio RS bao gồm công nghệ an toàn chủ động và bị động tiên tiến, được chứng nhận an toàn 4 sao ASEAN NCAP cho hạng mục các tính năng an toàn và an toàn khi va chạm từ hai bên. Cùng với 2 túi khí, nhắc nhở người lái thắt dây an toàn, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và dây an toàn ELR…