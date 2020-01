Trộm đánh cắp ô tô bằng tín hiệu WiFi

Một chiếc xe BMW 640D Sport đậu bên ngoài một ngôi nhà ở vùng ngoại ô Cloughoge (Ireland) đã không cánh mà bay. Chủ nhân chiếc xe ngay lập tức gọi báo cảnh sát.

Sau đó, cảnh sát đành tuyên bố rằng bằng cách nào đó, những tên trộm đã can thiệp được vào khóa thông minh thông qua đường truyền tín hiệu WiFi để truy cập và sau đó kiểm soát chiếc xe.

"Với các tiến bộ công nghệ hiện nay, trộm có thể chuyển hướng tín hiệu khóa không dây thông minh tưởng là an toàn trong túi người dùng nhưng thật ra không hoàn toàn an toàn. Do đó, tốt nhất nên có các biện pháp phòng ngừa một cách cẩn trọng nhằm giúp chiếc xe không bị ăn cắp, như để xe trong garage và khóa lại hoặc bỏ chìa khóa không dây vào tủ chặn tín hiệu kết nối giữa xe và khóa" - cảnh sát Ireland cho biết.