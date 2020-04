Xe BMW biết tự nhắc người ngồi trong xe ở nhà tránh COVID-19

Giờ dây khi các thiết bị đều có khả năng kết nối Internet thì chiếc xe hơi cũng có tính năng tương tự. Nhờ đó chiếc BMW đã sở hữu một khả năng là người tư vấn tốt cho khách hàng.

Mới đây, ban lãnh đạo BMW ở New Zealand cho biết nhờ công nghệ tiên tiến có trong xe BMW đã nhắc nhở 8.000 khách hàng của mình về thông điệp chính phủ New Zealand muốn truyền đạt cho công dân.



Chiếc BMW đã tự lên tiếng nhắc nhở khi mọi người vào ngồi trong xe. Theo đó, thông điệp mà chiếc BMW nói rằng "Bạn hãy làm theo lời khuyên của chính phủ, hãy ở nhà vì sự an toàn của chính bạn".



"Mặc dù chiếc BMW không có ý định ngăn mọi người di chuyển nhưng giúp khuếch đại sự tuyên truyền của chính phủ New Zealand là ở nhà sẽ an toàn hơn trong dịch bệnh COVID-19. Đây là thông điệp sâu sắc về một ý tưởng chiếc xe đang trở nên thông minh hơn trong tương lai" - ông Karol Abrasowicz-Made, Giám đốc BMW tại New Zealand, cho biết.