Xét xử bà Hàn Ni: VKS đang công bố cáo trạng

Ngày 1-3, TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đối với hai bị cáo Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sỹ.

Bà Đặng Thị Hàn Ni tại tòa. Ảnh: HOÀNG GIANG

Tại phần thủ tục phiên toà, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng cùng đại diện hợp pháp của Công ty CP Đại Nam và Quỹ từ thiện Hằng Hữu có đơn xin xét xử vắng mặt và đều vắng mặt tại phiên tòa, như PLO đã thông tin trước đó.

Còn bị cáo Hàn Ni nói mình là phóng viên của một tờ báo chứ không phải là cộng tác viên của tờ báo này (như cáo trạng nêu), đồng thời bà cho biết bà cũng là một luật sư.

Đại diện VKSND TP.HCM công bố cáo trạng. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đại diện VKS cho biết sự vắng mặt của những người liên quan không làm ảnh hưởng đến việc xét xử các bị cáo do đó VKS đề nghị tiếp tục phiên tòa.

Hiện đại diện VKS đang tiến hành công bố cáo trạng.

Cáo trạng xác định các bà Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sỹ đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ, thực hiện nhiều buổi livestream trên không gian mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân; đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng (Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) và ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Hằng) trái quy định của pháp luật.

Hành vi trên vi phạm Luật An ninh mạng, Nghị định số 72/2013, đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn .

Bà Hàn Ni được dẫn giải tới tòa từ sớm. Ảnh: HOÀNG GIANG

Sau đó được đưa vào phòng xử. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ông Trần Văn Sỹ. Ảnh: HOÀNG GIANG

HĐXX vụ án. Ảnh: HOÀNG GIANG

