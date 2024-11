Xóa bỏ 'địa giới hành chính' trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Sáng 15-11, tại phiên họp thứ 39, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh lý một số nội dung lớn của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Một nội dung đáng chú ý, dự thảo Luật quy định xóa bỏ “địa giới hành chính” trong khám bệnh, chữa bệnh (khám chữa bệnh) bảo hiểm y tế; khám chữa bệnh y học gia đình, khám chữa bệnh tại nhà được thanh toán bảo hiểm y tế.

“Về cơ bản, các nội dung lớn của dự thảo luật đã đạt được sự đồng thuận của các cơ quan tham gia tiếp thu, chỉnh lý”- Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho hay.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho hay, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và để đồng bộ với Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, dự thảo luật bổ sung, làm rõ các hình thức khám chữa bệnh mới được thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT như: khám chữa bệnh từ xa; khám chữa bệnh y học gia đình; khám chữa bệnh tại nhà.

Về đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, khám chữa bệnh theo cấp chuyên môn kỹ thuật, dự thảo luật thiết kế theo hướng quy định quyền của người có thẻ bảo hiểm y tế trong việc đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu và cấp cơ bản.

Dự thảo luật cũng khái quát nguyên tắc phân bổ thẻ bảo hiểm y tế cho cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và giao bộ trưởng các bộ: Y tế, Công an, Quốc phòng căn cứ theo thẩm quyền ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện về đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu.

Ngoài ra, dự thảo luật cũng quy định việc chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám chữa bệnh được thực hiện theo yêu cầu chuyên môn và khả năng đáp ứng của cơ sở khám chữa bệnh.

Đáng chú ý, dự thảo quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế được thiết kế trên cơ sở xóa bỏ “địa giới hành chính” trong khám chữa bệnh theo chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giữ ổn định mức hưởng theo quy định của luật hiện hành.

Dự thảo luật cũng mở rộng với một số trường hợp, như bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo... được lên thẳng cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu.

Cũng theo Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội, tiếp thu ý kiến đại biểu với đối tượng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu tiếp tục hưởng mức bảo hiểm y tế 95% như quy định hiện hành.

Điều này nhằm bảo đảm công bằng với các đối tượng hưu trí khác không thuộc diện được chi trả 100%, như các đối tượng đang tại ngũ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng, trẻ em…

Liên quan đến đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bà Thúy Anh cho biết dự kiến dự thảo luật được tiếp thu, chỉnh lý theo hướng giữ nguyên các đối tượng được quy định trong luật hiện hành. Đồng thời, bổ sung các đối tượng đã được luật khác quy định, trong đó có luật dự kiến thông qua tại kỳ họp này như Luật Phòng chống mua bán người (sửa đổi), Luật Di sản văn hóa (sửa đổi).

Nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản cũng được bổ sung vào đối tượng tham gia bảo hiểm y tế để động viên, khích lệ và có chính sách thoả đáng với đối tượng chăm sóc sức khỏe nhân dân ở vùng sâu, vùng xa và công bằng với đối tượng khác ở tổ dân phố.

“Chưa bổ sung vào dự thảo luật thân nhân của dân quân thường trực do Luật Dân quân tự vệ không quy định chế độ bảo hiểm y tế cho đối tượng này”- bà Thúy Anh nói, đồng thời cho biết dự thảo luật giao Chính phủ quy định “các đối tượng khác” tham gia bảo hiểm y tế sau khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

“Sau một thời gian thực hiện ổn định và có đánh giá đầy đủ sẽ nghiên cứu bổ sung khi sửa đổi toàn diện luật”- bà Thúy Anh nói.

Điều hành phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị các cơ quan liên quan rà soát kỹ lưỡng, nhất là về thủ tục hành chính, trong đó có nội dung liên quan đến thanh toán chi phí bảo hiểm y tế để bảo đảm linh hoạt trong quản lý, điều hành, cũng như đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

"Đề nghị các cơ quan đánh giá, dự liệu những vấn đề phát sinh trên thực tiễn để quy định trong luật những vấn đề mang tính nguyên tắc, tạo cơ chế linh hoạt, khả thi để vận hành chính sách mới”- Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo nghị trình, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế dự kiến được Quốc hội bấm nút thông qua vào chiều 27-11.

Theo Điều 12 dự thảo luật, cựu chiến binh thuộc nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế. Nêu ý kiến, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh Lê Tấn Tới đề nghị bổ sung thêm đối tượng cựu công an nhân dân vào nhóm đối tượng này.

“Quá trình thực hiện việc sửa đổi luật, chúng ta chưa có điều kiện đánh giá kỹ tác động đối với đối tượng này”- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nói và khẳng định sẽ nghiên cứu, bổ sung đối tượng này khi sửa đổi toàn diện Luật Bảo hiểm y tế.