(PLO)- Chỉ trong vòng bảy giờ nhận tin tố giác, Công an huyện Núi Thành đã bắt giữ kẻ xông vào quán xịt hơi cay , đánh người, cướp túi xách của nhân viên.

Ngày 26-9, Thượng tá Trần Ngọc Trung, Trưởng Công an huyện Núi Thành Quảng Nam, cho biết đơn vị vừa bắt nghi phạm Phạm Ngọc Sơn (38 tuổi, ngụ xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, sáng 23-9, Công an huyện Núi Thành tiếp tố giác tội phạm của bà VTO (36 tuổi, ngụ xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh) về việc bị cướp túi xách.

Theo bà O, bà làm việc tại tiệm cắt tóc trên địa bàn thị trấn Tam Hiệp, huyện Núi Thành. Khoảng 14 giờ ngày 22-9, một khách nam tầm 38-40 tuổi, đeo khẩu trang vào quán xịt hơi cay vào mặt, đánh và cướp túi xách của bà, bên trong có 2.200.000 đồng cùng giấy tờ tuỳ thân.

Nghi phạm Sơn xông vào quán xịt hơi cay, cướp túi xách của nữ nhân viên O. Ảnh: CA

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Núi Thành cử tổ công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, phát động quần chúng, cung cấp thông tin về đặc điểm, phương tiện… gây án.

Công an huyện Núi Thành huy động toàn bộ lực lượng, áp dụng biện pháp nghiệp vụ truy tìm nghi phạm gây án.

Qua tổng hợp, phân tích những thông tin, tài liệu, Công an huyện nghi vấn người gây án là Phạm Minh Sơn.

Công an huyện Núi Thành phối hợp với Công an xã Tam Ngọc mời Sơn đến trụ sở công an để làm việc. Ban đầu, Sơn không thừa nhận, nhưng bằng chứng cứ không thể chối cãi, Sơn đã cúi đầu thừa nhận hành vi cướp túi xách của bà O.

Đến 16 giờ ngày 23-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Sơn, thu giữ tang vật, gồm: 750.000 đồng, hai mô tô, một bình xịt hơi cay và các giấy tờ liên quan.

Theo Công an huyện Núi Thành, với tinh thần trấn áp tội phạm vì Nhân dân phục vụ, chỉ trong bảy giờ từ khi tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, Công an huyện đã làm rõ nghi phạm gây ra vụ cướp.

THANH NHẬT