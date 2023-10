Xu hướng giải trí với xổ số qua điện thoại

Theo một báo cáo được We Are Social phát hành năm 2022, lượng người dùng điện thoại di động và máy tính bảng để truy cập Internet tại Việt Nam đã tăng mạnh so với cùng kỳ một năm trước đó, tương ứng tăng 147% và 67%. Xu hướng này được ghi nhận trong hầu hết các hoạt động - kể cả chơi game, trái ngược với sự sụt giảm của tỉ lệ người dùng máy tính (PC và laptop).

Điều này phản ánh rõ xu hướng di động hóa thực tế đang diễn ra. Trong bối cảnh đó, mọi giải pháp công nghệ dù cũ hay mới đều đang phải xây dựng kênh tiếp cận riêng đối với nhóm người dùng này, thông qua giao diện mobile web hay ứng dụng (app).

Minh chứng rõ ràng nhất, kênh phát hành vé số qua điện thoại của Vietlott (nền tảng hỗ trợ Vietlott SMS) chỉ sau hơn 2,5 năm ra mắt đã tiếp cận hơn 1 triệu người dùng. Người chơi các sản phẩm xổ số của Vietlott qua kênh điện thoại trải rộng ở cả 63 tỉnh/thành trên cả nước và có phổ tuổi rất rộng - từ các sinh viên trên 18 tuổi, giới văn phòng… cho tới những cán bộ hưu trí ngoài 60 tuổi.

Mua vé số Vietlott qua điện thoại đã trở thành một xu hướng mới.

Cho tới hiện tại, Vietlott vẫn là doanh nghiệp xổ số tiên phong và duy nhất tại Việt Nam có kênh bán vé qua điện thoại hợp pháp. Trên kênh bán xổ số qua điện thoại dành cho thuê bao MobiFone, VinaPhone và Viettel, họ đang phát hành các sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D/3D+/3D Pro và xổ số nhanh Bingo18.

Theo Chơn Nhân (23 tuổi, sinh viên năm cuối một trường đại học y khoa tại TP.HCM), Vietlott SMS đã giúp chị có những giây phút giải khuây mà không phải mất nhiều thời gian đi lại mua vé. Do đặc thù công việc học trên trường và lịch trực thực tập liên tục nên chị chỉ có thể tận dụng chiếc smartphone để mua vé số Vietlott.

“Tôi không chơi game và cũng không muốn mất thời gian cho mạng xã hội, phim ảnh nên chỉ giải trí bằng Vietlott SMS. Sáng mỗi ngày tôi chỉ việc mở ứng dụng chọn số rồi nhấn gửi tin nhắn là có ngay vé điện tử trong vài giây. Tới tối hay khuya, tôi mở ứng dụng lên là xem được kết quả mở thưởng ngay lập tức. Mọi thứ rất tiện lợi!”, chị Nhân chia sẻ.

Còn với anh Hải Đăng (29 tuổi, quản lý nhà hàng), chính sự ra đời của kênh điện thoại đã đưa anh đến với các sản phẩm xổ số của doanh nghiệp này. Khác với nhiều người chơi khác vốn là “fan” của Mega 6/45 và Power 6/55 bởi giá trị Jackpot “khủng”, sản phẩm yêu thích nhất của anh Đăng lại là Bingo18 bởi xổ nhanh 10 phút/lần và liên tục cả ngày.

“Công việc của mình cơ bản khá thoải mái, cầm smartphone trên tay liên tục nên giải trí với xổ số Bingo18 là hợp lý nhất. Nếu chơi game, một ván ít cũng phải 20 phút mà không thể gián đoạn. Còn mua vé số chỉ vài giây là xong, rồi làm việc chờ kết quả thôi”, anh Đăng chia sẻ và cho biết bên cạnh Bingo18 thì thỉnh thoảng anh cũng “săn” Jackpot - Mega 6/45 và Power 6/55 khi giá trị giải thưởng bắt đầu tăng gấp 2-3 lần so với mức khởi điểm.

Ví dụ như ngay tại thời điểm này, Jackpot 1 của Power 6/55 đã vượt 106 tỷ đồng với giá trị cộng dồn ở kỳ quay gần nhất là hơn 4,5 tỷ đồng. Như vậy, kỳ quay sắp tới đây dự báo sẽ phải lên tới 110 tỷ đồng. Đây là con số vô cùng hấp dẫn đối với những người có sở thích “săn” Jackpot như anh Hải Đăng.

Jackpot 1 của Power 6/55 đã vượt 72 tỷ đồng.

Xu hướng chơi xổ số qua điện thoại cũng vô hình chung mang lại một nhóm khách hàng mới cho các điểm bán hàng. Theo anh Võ Văn Vũ (nhân viên một điểm bán vé số Vietlott ở quận Bình Thạnh, TP.HCM), anh đã gặp nhiều khách hàng ghé mua vé số Vietlott in lần đầu tiên sau một thời gian dự thưởng qua điện thoại.

Lý giải điều này, anh Vũ cho biết: Mua vé số qua điện thoại khá tiện lợi nhưng khi cùng bạn bè chạy bộ hay ngồi uống nước thì việc mua một tờ vé in như cách “đổi gió” để thử vận may. Cầm tờ vé thực tế trên tay cũng dễ mang lại câu chuyện bàn tán vui vẻ, rôm rả hơn.

“Phải nói hơn 2,5 năm qua, kênh điện thoại của Vietlott đã dần xây dựng một xu hướng, thói quen mới cho người chơi xổ số. Ngay cả bản thân tôi đứng bấm máy bán vé số Vietlott mà cũng hay mua vé qua điện thoại để khỏi phải bảo quản, trúng thưởng cũng được Vietlott nhắn tin thông báo và nhận thưởng trực tiếp về tài khoản nhanh gọn”, anh Đăng chia sẻ.

Để sở hữu một tài khoản tham gia dự thưởng qua kênh điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS), người chơi có thể đăng ký nhanh chóng qua ứng dụng Vietlott SMS hiện có trên App Store (dành cho iOS) và Google Play (dành cho Android). Dự kiến trong thời gian tới, Vietlot SMS sẽ có mặt trên ví điện tử MoMo và hàng loạt ứng dụng internet banking của các ngân hàng.

Tham khảo thêm về cách mua vé số Vietlott qua điện thoại tại https://vietlott-sms.vn.

N.K