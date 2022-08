Xử lý vật chứng không đúng quy định, 1 bản án bị sửa

TAND tỉnh Phú Yên vừa mở phiên xử phúc thẩm vụ án Phan Chí Thiện (SN 1988) phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo đó, HĐXX đã chấp nhận kháng nghị của VKSND TP Tuy Hòa, sửa bản án sơ thẩm phần xử lý vật chứng, tiếp tục giao xe mô tô BS 77N3-5841 cho Công an TP Tuy Hòa tạm giữ để giải quyết theo thẩm quyền.

Theo bản án sơ thẩm của TAND TP Tuy Hòa: Khoảng 15 giờ 20 ngày 19-8-2021, tại ngã tư đường An Dương Vương - Lê Văn Hưu thuộc khu phố Liên Trì 2, Phường 9, TP Tuy Hòa, Tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống Covid-19 Công an tỉnh Phú Yên phát hiện Phan Chí Thiện điều khiển xe mô tô biển số 77N3-5841 tham gia lưu thông trong thời điểm thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Cơ quan chức năng phát hiện Thiện đang cầm một chai nhựa hình trụ loại tuýp sủi, bên trong chai có chứa hai viên sủi và hai bịch nylon có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Thiện khai nhận tinh thể màu trắng trong hai bịch nylon là ma túy đá, mua của một người tên Thắng (không rõ lai lịch) về để sử dụng. Kết quả giám định xác định: Tinh thể màu trắng trong hai bịch nylon trong suốt là ma túy, loại Methamphetamine, có khối lượng 4,771 gam.

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện VKSND TP Tuy Hòa ngoài việc đề nghị hình phạt đối với bị cáo Phan Chí Thiện còn đề nghị tiếp tục giao xe mô tô biển số 77N3-5841 cho Công an TP Tuy Hòa tạm giữ để giải quyết theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, HĐXX sơ thảm đã xử phạt bị cáo Phan Chí Thiện 30 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tuyên trả lại xe mô tô biển số 77N3-5841 cho chủ sỡ hữu là ông Nguyễn Đức Chung.

Xét nguồn gốc chiếc xe trên (có giá trị 10 triệu đồng) là của ông Nguyễn Đức Chung (ở huyện Phù Cát, Bình Định) nhưng đã bị Lâm Phi Cường và đồng phạm chiếm đoạt ngày 16-3-2017 và bán cho một người tên Mèn ở Tuy Hòa (không rõ tên, địa chỉ). Tại bản án hình sự số 79/2017/HSST ngày 10-8-2017 của TAND TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định xác định “Gia đình bị cáo Cường đã bồi thường cho ông Chung 10.000.000 đồng, ông Chung, chị Duyên không yêu cầu bồi thường gì thêm”.

Như vậy, ông Chung đã chuyển giao quyền sở hữu xe trên cho Lâm Phi Cường. Trong khi đó, Cường khai bán xe này cho một người tên Mèn, bị cáo Thiện khai xe này do một người tên Nam lé gửi. Quá trình điều tra, xét xử sơ thẩm chưa làm việc được với Cường, Mèn, Nam lé nên chưa có căn cứ xác định chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp đối với xe mô tô biển số 77N3-5841. Việc HĐXX sơ thẩm tuyên giao xe mô tô biển số 77N3 -5841 cho ông Chung là không có căn cứ. Từ đó, VKSND TP Tuy Hòa kháng nghị phúc thẩm, đề nghị TAND tỉnh Phú Yên xét xử phúc thẩm, giao chiếc xe mô tô trên cho Công an TP Tuy Hòa để giải quyết theo thẩm quyền.

Theo HĐXX phúc thẩm, trong vụ án này, Thiện phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy, xe biển số 77N3 -5841 không phải là phương tiện phạm tội. Quá trình giải quyết vụ án, cấp sơ thẩm chưa thông báo công khai để xác định chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp để xem xét, quyết định xử lý chiếc xe theo đúng quy định của pháp luật. Do đó, HĐXX phúc thẩm tuyên chấp nhận kháng nghị của VKSND TP Tuy Hòa như đã nêu trên.