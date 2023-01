Xử phạt 50 triệu đồng công ty in sai pano cho trường đại học

(PLO)- Quá trình làm việc với công an, Giám đốc Công ty Đặng Xuân Giang đã nhận thức được hành vi vi phạm và chịu trách nhiệm khi để xảy ra những tồn tại của công ty.

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 50 triệu đồng đối với Công ty TNHH Quảng cáo Giang – xây dựng Thành An do Đặng Xuân Giang, 43 tuổi, ở phường Đông Ngàn, TP Từ Sơn làm Giám đốc.

Lý do xử phạt là công ty đã có hành vi thực hiện in nhưng không có xác nhận đăng ký hoạt động in của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở in phải đăng ký hoạt động in.

Trước đó, qua quá trình rà soát, xác minh hoạt động của các cơ sở in trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh phát hiện Công ty TNHH Quảng cáo Giang – xây dựng Thành An không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an ninh trật tự và xác nhận đăng ký hoạt động in của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Công ty cũng không lập sổ theo dõi, quản lý hoạt động in.

Đây là công ty đã in pano tuyên truyền cho trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội – cơ sở 2, ngày 20-12-2022, có hình nền không phải quốc kỳ Việt Nam gây dư luận xôn xao.

Quá trình làm việc với công an, Giám đốc Công ty Đặng Xuân Giang đã nhận thức được hành vi vi phạm và chịu trách nhiệm khi để xảy ra những tồn tại của công ty.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Quảng cáo Giang – xây dựng Thành An theo điểm b, khoản 5, Điều 28a, Nghị định 14/2022. Qua đó răn đe, chấn chỉnh các cá nhân tổ chức đang hoạt động, kinh doanh hoạt động in, tránh để xảy ra các sai phạm tương tự.

In hình pano giống cờ nước ngoài, 2 cán bộ trường đại học bị tạm đình chỉ công tác (PLO)- Do pano có hình nền không phải quốc kỳ Việt Nam, hai cán bộ của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã bị tạm đình chỉ công tác.

PHI HÙNG