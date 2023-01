Xúc động tại Lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định

(PLO)- Thượng tá Mai Phương Nam, Trưởng Công an huyện Hòn Đất, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

(PLO)- Trong kỳ nghỉ Tết nguyên đán 2023, TP Thủ Đức không có người tử vong do tai nạn giao thông, không xảy ra ùn tắc giao thông.

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Hồ Việt Triều, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, kể từ ngày 1-2-2023.