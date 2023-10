Xung đột Israel-Hamas: Phương Tây tăng cường an ninh bảo vệ cộng đồng người Do Thái

(PLO)- Trước sự leo thang của cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas, nhiều nước phương Tây tăng cường an ninh tại các địa điểm đông người Do Thái sinh sống.

Cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas của người Palestine đang tác động đến an ninh toàn cầu với việc nhiều quốc gia tăng cường an ninh tại một số khu vực có cộng đồng người Do Thái sinh sống, theo hãng tin AFP.

Trong khi đó, cuộc xung đột cũng tác động đáng kể tới nền kinh tế thế giới, đặc biệt là áp lực lạm phát mới.

Tên lửa phóng từ Dải Gaza hướng tới Israel hôm 8-10. Ảnh: Fatima Shbair/AP

Phương Tây tăng cường an ninh các địa điểm đông người Do Thái

Ngày 8-10, cảnh sát thủ đô London (Anh) thông báo tăng cường tuần tra sau cuộc tấn công của nhóm Hamas vào Israel và sự đáp trả của Israel trong ngày 7-10.

"Cảnh sát đã tăng cường tuần tra an ninh trên khắp các khu vực London để đảm bảo sự hiện diện rõ ràng và sự yên tâm cho cộng đồng” - cảnh sát London cho hay.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Suella Braverman cảnh báo "không khoan nhượng đối với chủ nghĩa bài Do Thái hoặc tôn vinh chủ nghĩa khủng bố trên đường phố của Anh”.

Hãng AFP đưa tin chính phủ Pháp tập trung tăng cường an ninh tại các giáo đường và trường học Do Thái khắp nước.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cũng gửi công điện khẩn tới các quan chức khu vực về việc tăng cường giám sát an ninh và bảo vệ các địa điểm cộng đồng người Do Thái ở Pháp.

Dân số Do Thái ở Pháp ước tính hơn 500.000 người, lớn nhất ở châu Âu và lớn thứ ba trên thế giới, sau Israel và Mỹ.

Cảnh sát Đức tăng cường giám sát an ninh tại thủ đô Berlin hôm 8-10. Ảnh: AFP

Trong khi đó, cảnh sát Đức tăng cường bảo vệ các cơ sở của người Do Thái và Israel trong lúc một số người ủng hộ Palestine xuống đường biểu tình sau cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser nói với tờ Bild rằng tại thủ đô Berlin, cảnh sát đã được tăng cường ngay lập tức.

“Chính phủ liên bang và các chính quyền địa phương đang phối hợp chặt chẽ” - bà Faeser cho hay.

Ở Canada, cảnh sát thủ đô Ottawa thông báo tăng cường hiện diện tại các khu vực tôn giáo nhạy cảm.

“Cuộc tấn công hôm nay vào Israel có tác động đến cộng đồng của chúng tôi ở Ottawa. Chúng tôi đã tăng cường sự hiện diện của cảnh sát tại các khu vực có ý nghĩa tôn giáo bao gồm giáo đường Do Thái và nhà thờ Hồi giáo” - cảnh sát Ottawa cho hay.

Ở một diễn biến khác, một số nước gồm Iran, Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ, Yemen và Irad chứng kiến nhiều cuộc biểu tình ủng hộ Palestine.

Tác động đến kinh tế thế giới

Cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas khiến các ngân hàng trung ương phải đối mặt với xu hướng lạm phát mới cũng như giáng một đòn mạnh vào niềm tin kinh tế, theo hãng tin Reuters.

Tổng giám đốc Ngân hàng Thanh toán quốc tế Agustin Carstens cho rằng “còn quá sớm để đánh giá” tác động của cuộc xung đột mặc dù thị trường dầu mỏ và chứng khoán có thể bị ảnh hưởng ngay lập tức.

Tuy nhiên ông Carl Tannenbaum - nhà kinh tế trưởng tại công ty dịch vụ Northern Trust (Mỹ) nhận định bất kỳ nguồn bất ổn kinh tế nào cũng đều làm trì hoãn việc ra quyết định, làm tăng phần rủi ro, đặc biệt tại khu vực giàu dầu mỏ như Trung Đông.

Các ngân hàng trung ương đang lo sợ liệu cuộc xung đột có dẫn tới áp lực lạm phát mới hay không vì khu vực này không chỉ là nơi có các nhà sản xuất dầu lớn như Iran và Saudi Arabia mà còn là nơi có tuyến đường vận chuyển chính qua vịnh Suez.

Các vấn đề trên dự kiến sẽ là nội dung chính trong chương trình nghị sự của các cuộc họp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) diễn ra trong tuần này tại Maroc.

