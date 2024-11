Xung quanh những bút phê của cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng vụ sửa kết luận thanh tra Sài Gòn Đại Ninh 03/11/2024 14:42

Những bút phê của cựu bộ trưởng Mai Tiến Dũng vụ sửa kết luận thanh tra Sài Gòn Đại Ninh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ sửa kết luận thanh tra Sài Gòn Đại Ninh. Các bị can bị đề nghị truy tố về các tội đưa, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vụ án có liên quan đến Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng và Văn phòng Chính phủ.

Trong đó, cựu bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng và bà Trần Bích Ngọc, Vụ trưởng Vụ I, VPCP bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn.