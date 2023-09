Y án sơ thẩm vụ thẩm phán, viện phó VKSND huyện bị nhốt khi đang thi hành công vụ

Chiều 29-9, TAND tỉnh Bình Thuận đã bác đơn kháng cáo và giữ nguyên án sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Thành Tuấn (46 tuổi) ngụ xã Hàm Trí, Hàm Thuận Bắc hai năm tù về tội giữ người trái pháp luật.

Quang cảnh phiên tòa giữ thẩm phán, viện phó VKS trái pháp luật.

Theo cáo trạng, tháng 7-2022, TAND huyện Hàm Thuận Bắc thụ lý hồ sơ vụ án dân sự về tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. TAND huyện phân công thẩm phán Nguyễn Thị Tâm và Thư ký Nguyễn Thị Hà thụ lý giải quyết.

TAND huyện ban hành Quyết định xem xét, thẩm định giá tại chỗ đối với diện tích 100m2 đất ở nông thôn và tài sản (căn nhà cấp 4) tại thôn Lâm Giang, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, thời gian thực hiện Quyết định vào lúc 14 giờ ngày 14-11-2022. Quyết định trên đã được TAND huyện thông báo bằng văn bản tới các bên liên quan.

Khoảng 13g30 phút ngày 14-11-2022, Tổ công tác gồm: thẩm phán Nguyễn Thị Tâm và Thư ký Nguyễn Thị Hà; Phó viện trưởng VKSND huyện Hàm Thuận Bắc Huỳnh Thị Ngọc Hiệp và những người liên quan tiến hành xem xét, thẩm định giá tài sản.

Khi đi thẩm phán Tâm và thư ký Hà đều mặc đồng phục áo sơ mi trắng, quần tây đen theo đúng quy định của Tòa án; bà Hiệp mặc trang phục của ngành kiểm sát, có đeo phù hiệu, bảng tên.

Khi đến, Tổ công tác thấy cửa trước nhà tiền chế bằng tôn mở sẵn nên đi vào bên trong thì lúc này gặp Đỗ Thành Tuấn là em chồng của bị đơn.

Tuấn dùng nhiều lời lẽ chửi bới, đe dọa và đuổi Tổ công tác ra ngoài. Lúc này, bà Tâm giới thiệu với Tuấn là Thẩm phán Tòa án; bà Hiệp cũng giới thiệu mình là đại diện VKSND huyện phối hợp làm nhiệm vụ đo đạc, định giá nhưng Tuấn vẫn tiếp tục chửi bới, đe dọa Tổ công tác nếu không ra khỏi nhà sẽ nhốt lại và phóng hỏa.

Sau đó Tuấn đóng cửa nhà tiền chế lại, khóa cửa, rút chìa khóa cất và bỏ đi. Do nhà tiền chế được thiết kế bằng tôn kết nối liền với tường rào cao 2,1m không có lối thoát nên 5 phụ nữ trong đó có thẩm phán TAND huyện và phó Viện trưởng VKSND huyện không thể đi ra bên ngoài.

Khoảng 15 phút sau, Đỗ Văn Hiền, anh ruột Tuấn đến trước cửa nhà tiền chế gọi Tuấn mở cửa, Tuấn mở ổ khóa và mở cửa cho Hiền đi vào gặp Tổ công tác đã tiếp tục to tiếng chửi, xúc phạm họ.

Hiền lệnh cho Tuấn hút xăng để phóng hỏa nhưng Tuấn không làm theo nên tiếp tục chửi bới và yêu cầu những người này ra ngoài nhưng họ không ra vì cho rằng đang thực hiện công vụ.

Bị cáo thừa nhận đã giữ người trái pháp luật.

Sau đó, Tuấn tiếp tục khóa cửa nhốt người lần hai nên Tổ công tác gọi điện đến Công an xã Hàm Trí yêu cầu hỗ trợ lực lượng giải cứu. Khoảng 15 phút sau, Công an xã Hàm Trí cử người đến hiện trường yêu cầu mở cửa nhưng bất thành.

Tổ công tác tiếp tục gọi điện đến Công an huyện Hàm Thuận Bắc để yêu cầu hỗ trợ. Công an huyện cử lực lượng cảnh sát đến nơi, lúc này cửa mới được mở…

Theo cáo trạng, thời gian Tuấn khóa cửa nhà tiền chế giữ số người trong Tổ công tác trái phép khoảng 20 đến 30 phút.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể, tự do cá nhân của con người, quyền tự do đi lại của người khác được bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương đủ yếu tố cấu thành tội giữ người trái pháp luật, thuộc trường hợp phạm tội đối với 2 người trở lên và đối với người đang thi hành công vụ.

Đối với Đỗ Văn Hiền biết thửa đất trên đang bị cưỡng chế kê biên nhưng Hiền vẫn chiếm giữ và làm hợp đồng cho Đỗ Thành Tuấn thuê mướn. Hiền đã dùng lời lẽ thô tục chửi, xúc phạm và đe dọa dùng xăng đốt những phụ nữ trong Tổ công tác.

Tuy nhiên, Hiền không bàn bạc, không cùng chung ý chí và không cùng thực hiện hành vi phạm tội với Tuấn nên hành vi của Hiền không đồng phạm với Tuấn. Hành vi của Hiền đã bị Công an huyện Hàm Thuận Bắc ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, hình thức phạt tiền là phù hợp.

PHƯƠNG NAM