Yamal đáp trả HLV tuyển Pháp Deschamps về tuyệt phẩm bàn thắng 11/07/2024 18:41

(PLO)- HLV tuyển Pháp Deschamps đã cho rằng ngôi sao trẻ của Tây Ban Nha Lamine Yamal gặp may mắn với cú sút tuyệt vời trong trận thua 1-2 của đội tuyển Pháp trước La Roja ở bán kết Euro 2024 tại Munich.

Trong trận bán kết căng thẳng, Les Bleus đã dẫn trước nhờ bàn thắng của Randal Kolo Muani ở phút thứ 8, được kiến tạo bởi đội trưởng Kylian Mbappe. Tuy nhiên, La Roja đã phản ứng nhanh chóng khi Yamal thực hiện một cú sút xoáy tuyệt đẹp vào lưới, chạm vào gần góc chữ A, ở phút 21.

Và khi HLV tuyển Pháp Deschamps cùng các học trò chưa hết ngỡ ngàng thì chỉ bốn phút sau, cú sút chéo góc của Dani Olmo chạm chân hậu vệ Jules Kounde đã nâng tỷ số lên 2-1 cho nhà vô địch ba lần. Sau đó, Tây Ban Nha chơi chặt chẽ để thua bàn nào nữa, đồng thời tiễn thầy trò Deschamps phải rời khỏi Euro.

HLV tuyển Pháp Deschamps cho rằng tiểu tướng Yamal có phần "may mắn" vì sự tự do mà các cầu thủ Les Bleus đã cho anh ta, và giải thích thêm với GOAL: "Cú sút của Yamal thật tuyệt vời. Nhưng cậu ấy cũng rất may mắn, nhưng không nên lấy đi công lao của Yamal. Rõ ràng là chúng tôi để cho cậu ấy có quá nhiều khoảng trống".

HLV tuyển Pháp Deschamps cho rằng bàn thắng đẹp của Yamal là may mắn. Ảnh: GETTY.

Bào chữa cho cái thua của mình, HLV tuyển Pháp Deschamps cay đắng: "Ai cũng thấy người Tây Ban Nha có nhiều tiền đạo giỏi hoạt động bên ngoài vòng cấm. Vấn đề của hàng phòng ngự Pháp là cho Yamal quá nhiều sự tự do. Chúng tôi sai lầm và đã trả giá đắt”.

Trong khi đó, ngôi sao trẻ của Tây Ban Nha, Lamine Yamal 16 tuổi, đã nói rất thật về nơi anh muốn quả bóng đi vào, sau cú sút tuyệt vời của mình vào lưới Pháp ở bán kết Euro 2024 góp phần giúp La Roja lọt vào trận chung kết châu Âu đầu tiên sau 12 năm.

Lập kỷ lục với cú sút tuyệt đẹp - trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử Euro - Yamal cho biết anh đang tận hưởng khoảnh khắc này và muốn giúp đội của mình giành chiến thắng chung cuộc. Ngôi sao gần 17 tuổi chia sẻ với UEFA.com: "Tôi nhắm chính xác vào góc trên nơi cú sút của tôi đi vào, và thật kỳ diệu, nó bay theo đúng ý muốn của tôi. Đó là cảm giác sướng nhất.

Siêu phẩm của Yamal đã khiến HLV tuyển Pháp Deschamps và các học trò ngỡ ngàng. Ảnh: GETTY.

Tôi cố gắng không nghĩ quá nhiều về những gì diễn ra. Tôi chỉ muốn tận hưởng bản thân và giúp đỡ đồng đội. Tôi đến đây để giành chiến thắng tất cả các trận đấu để có thể ăn mừng sinh nhật (17 tuổi) của tôi vào cuối tuần này tại Đức với tất cả đội tuyển Tây Ban Nha của tôi!".

Yamal sẽ tìm cách trở thành cầu thủ trẻ nhất giành chức vô địch châu Âu vào ngày 14-7, khi đội tuyển Tây Ban Nha của HLV Luis de la Fuente nhắm đến lần thứ 4 đăng quang, lần đầu tiên trong lịch sử. Và trận đấu với đội tuyển Anh tới đây cũng là lần gặp nhau hiếm hoi giữa hai đội ở một giải đấu lớn.

Yamal đã cùng Tây Ban Nha tiến vào trận chung kết Euro 2024 một cách mạnh mẽ với 6 trận thắng liên tiếp. Ảnh: GETTY.

Lần gần nhất Tây Ban Nha gặp gỡ tuyển Anh là ở cúp châu Âu 1996, với trận hòa 0-0 ở tứ kết và giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu. Ở giải đấu Anh cách đây 28 năm, HLV Southgate của Anh tham gia trận đấu này khi còn là cầu thủ và giành chiến thắng 4-2 trên loạt đấu súng.

Hiện tại, Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn nhưng lịch sử đang nghiêng về phía Anh. Ngoài những chiến thắng kể trên, Tam Sư còn đánh bại La Roja 2-1 ở vòng bảng cúp châu Âu 1980, thắng 1-0 và 2-1 ở vòng loại Euro 1968. Vì thế, cuộc chiến hào hùng đáng chờ đợi ở Berlin ngày 14-7 sẽ rất gay cấn để gọi tên nhà vô địch Euro 2024.