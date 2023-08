Yêu cầu xử lý dứt điểm bức xúc của khách hàng mua đất dự án Gem Sky World

(PLO)- Người dân có nhiều bức xúc liên quan đến dự án Gem Sky World do Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An chủ đầu tư.

Ngày 21-8, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Đồng Nai Trần Thế Vinh đã ký văn bản gửi người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An (địa chỉ số 18, đường Kha Vạn Cân, phường An Bình, TP Dĩ An, Bình Dương) về việc tổ chức tiếp dân, xử lý dứt điểm các nội dung liên quan đến dự án khu dân cư theo quy hoạch 92,2ha (dự án Gem Sky World, tại xã Long Đức, huyện Long Thành).

Thời gian qua, Sở TNMT tỉnh Đồng Nai đã tổ chức nhiều đợt tiếp công dân liên quan đến việc mua sản phẩm đất nền của dự án Gem Sky World. Qua các buổi tiếp cho thấy người dân có nhiều bức xúc liên quan đến dự án này.

Để giải quyết dứt điểm, Sở TNMT yêu cầu người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đối thoại trực tiếp và xử lý các yêu cầu chính đáng của người dân.

Văn bản nhấn mạnh các đơn vị này không cử nhân viên làm việc vì nhân viên chỉ ghi nhận ý kiến mà không có hướng xử lý như các đợt làm việc trước đây

Sau khi tổ chức tiếp, đối thoại với người dân, chủ đầu tư báo cáo kết quả về Sở TNMT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Dự án Gem Sky World có tổng diện tích đất 92,2 ha với tổng vốn đầu tư hơn 5.700 tỷ đồng.

VŨ HỘI