1 tuần xảy ra 3 vụ án do ghen tuông

Tá được xác định là nghi can trong vụ giết hại vợ mình là chị Võ Thị Ngọc Dung (34 tuổi) tại nhà riêng ở ấp 4, xã La Ngà, huyện Định Quán.



Trước đó, vào ngày 20-12, người nhà phát hiện chị Dung chết tại nhà riêng với nhiều vết máu trên người nên đã báo công an. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai có mặt tại hiện trường và xác định chị Dung chết do một vết thương sâu ở đầu. Nghi ngờ đây là một vụ án mạng nên công tác điều tra được triển khai ngay sau đó.

Qua điều tra xác minh, cơ quan điều tra xác định trước khi gặp nạn chị Dung ở cùng chồng. Tuy nhiên, thời điểm phát hiện chị Dung tử vong, người chồng là Trần Văn Tá (38 tuổi) không có mặt ở nhà.

Trước đó, vợ chồng chị Dung thường xảy ra mâu thuẫn. Thời gian gần đây chị Dung đã nộp đơn ly hôn gửi đến tòa án. Ngày mà tòa án yêu cầu vợ chồng chị ra tòa để giải quyết chuyện ly hôn giữa hai người là ngày mọi người phát hiện chị tử vong.

Cũng trong ngày 21-12, Công an TP Biên Hòa đang tạm giữ đối với Nguyễn Phúc (48 tuổi, ngụ khu phố 5, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi dùng dao đâm vợ mình trong thương.

Trước đó, lúc 18 giờ ngày 20-12, Phúc đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người vợ mình là chị Đoàn Thị Ngọc Dung (44 tuổi). Sau đó, Phúc khóa cửa nhà và lên Công an phường Thống Nhất đầu thú.

Nhận được thông tin, Công an phường Thống Nhất đã báo cáo sự việc lên cấp trên, đồng thời xuống hiện trường đưa chị Dung đi cấp cứu tại BV Đa khoa Đồng Nai trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc trên được xác định là do mâu thuẫn ghen tuông giữa hai vợ chồng.

Một vụ việc tương tự khác là vào lúc 1 giờ 30 ngày 14-12, do mâu thuẫn ghen tuông Nguyễn Văn Thảo (49 tuổi, quê Cần Thơ) ở trọ tại khu phố 3, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa đã dùng dao đâm vợ 15 nhát là chị Lâm Thị Loan.

Sau đó Thảo uống thuốc trừ sâu tự tử. Phát hiện có mùi thuốc trừ sâu, những người ở cùng dãy trọ đã phá cửa sổ vào phòng và đưa Thảo đi cấp cứu tại BV Đa khoa Đồng Nai. Trong khi đó, chị Loan được đưa cấp cứu tại BV 7B nhưng đã tử vong.