100 cảnh sát đột kích sới bạc “dã chiến”

Chiều 3-4, Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45, Bộ Công an), cho biết khoảng 14 giờ cùng ngày, C45 vừa phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đột kích sòng bạc di động tại chợ Đường Cái (xã Đình Dù, huyện Văn Lâm - Hưng Yên).



Hàng trăm cảnh sát, trong đó có CSCĐ, được huy động để đột kích, triệt phá sới bạc



Theo F.Hưng (NLĐO)

Theo điều tra ban đầu, sòng bạc di động này nằm ngay sát bờ sông, do Nguyễn Văn Thành (Thành "vẩu"), Nguyễn Văn Minh (Minh "xoăn") và Hoàng Ngọc Diệp cầm đầu.Hơn 100 cảnh sát, công an đã ập vào bắt tại chỗ 27 người có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa; thu giữ tại sới bạc 280 triệu đồng; thu giữ trong người các con bạc hơn 40 triệu đồng tiền mặt…Trong 3 đối tượng cầm đầu, Diệp bị bắt tại chỗ. Còn Thành và Minh đang bỏ trốn.Theo Đại tá Hồ Sỹ Tiến, sòng bạc này hoạt động rất tinh vi, theo kiểu "dã chiến", liên tục thay đổi địa điểm. Có 2 địa điểm chúng thường xuyên tổ chức đánh bạc nằm gần nhà của đối tượng Thành ở số 320 chợ Đường Cái. Trong đó, có sòng bạc được lập ngay trong các lều bạt tại bãi đất trống nằm ở nghĩa trang hoặc "chui" vào trang trại nuôi heo gà để đánh bạc.Tiền "phế" vào sới là 1 triệu đồng. Các song bạc bố trí “vệ tinh” cảnh giới từ xa. Chủ sòng bạc còn bố trí cả máy phát điện để phục vụ các con bạc. Chiều cùng ngày, lực lượng C45 đã khám xét nhà 2 chủ sới, phục vụ cho công tác điều tra, xử lý.Đây là vụ đột kích, triệt phá sới bạc lớn thứ hai mà C45 tiến hành trong 20 ngày qua. Trước đó, ngày 14-3, C45 phối hợp với Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động C1 thuộc Bộ Công an bất ngờ đột kích, phá sới bạc ở thôn Môn Tự, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn - Hà Nội, bắt quả tang 64 con bạc, trong đó có 31 nữ.C45 sau đó đã khởi tố 61 bị can trong vụ đánh bạc quy mô lớn này.