25 năm trốn truy nã vào Bình Dương làm…cò đất

Quang bị bắt khi đã thay đổi số chứng minh nhân dân, lấy vợ, lập gia đình, làm “cò đất” ở thị xã Dĩ An, Bình Dương.



Nguyễn Đình Quang bị bắt sau 25 năm trốn truy nã, di lý về Nghệ An quy án.

Năm 1992, Quang mới 27 tuổi đã gây ra vụ phá hủy công trình quan trọng gây nguy hiểm về an ninh quốc phòng ở Nghệ An rồi trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 2-7-1992, Quang bị truy nã toàn quốc về tội danh nêu trên. Khi trốn truy nã, Quang lợi dụng kết nối thông tin giữa các lực lượng còn hạn chế, nên đã xin được cấp lại chứng minh thư nhân dân theo số mới.

Sau thời gian sinh sống yên ổn, Quang lấy vợ và sinh con ở Bình Dương rồi ít khi lén về thăm quê nhà. Quang không ngờ, sau 25 năm cảnh sát vẫn phát hiện ra Quang đang trốn truy nã. Khi bị bắt, vợ, con của Quang mới biết quang trốn truy nã bao năm qua.

Dịp này, thực hiện kế hoạch về việc mở đợt cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo ANTT trước trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tổ công tác của Phòng PC 52, Công an Nghệ An đã phối hợp cơ quan chức năng, bắt 8 đối tượng quê Nghệ An đang lẩn trốn truy nã các tỉnh phía Nam, phía Bắc gồm: Nguyễn Thị Hà (22 tuổi, trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành) bị Công an huyện Đô Lương phát lệnh truy nã ngày 3-1, về tội trộm cắp tài sản. Hà bị bắt khi đang lẩn trốn tại phòng trọ ở thị xã Thuận An, Bình Dương.



Hồ Viết Hiền bị bắt giữ.

Hồ Viết Hiền (52 tuổi, quê xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn)- trốn truy nã về tội cố ý gây thương tích ừ ngày 14-3-2016. Hiền bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Khánh Hòa.



Nguyễn Văn Trị (30 tuổi, quê xã Tân Thành, huyện Yên Thành) trốn truy nã ngày 29-9-2017 về tội cố ý gây thương tích. Trị đã bị bắt vào ngày 2-2-2018 tại TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Ven Văn Lư (18 tuổi, trú xã Nậm Cắn, huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An) bị truy nã từ ngày 17-4-2017 về tội trộm cắp tài sản. Lư bị bắt vào ngày 25-1, khi đang làm ăn tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

Nguyễn Văn Quý (33 tuổi, quê xã Thanh Long, huyện Thanh Chương) bị truy nã ngày 11-6-2017 về tội trộm cắp tài sản. Quý bị bắt ngày 18-1, khi đang sống chui nhủi tại Quận 12, TP Hồ Chí Minh.

Trần Huy Hoàng (29 tuổi, trú phường Cửa Nam, TP. Vinh) – trốn thi hành án 8 tháng tù về tội đánh bạc. Hoàng bị phát lệnh truy nã từ ngày 16-12-2017 và bị bắt khi đang lẩn trốn tại Kon Tum.

Nguyễn Văn Tường (28 tuổi, trú xã Lý Thành, huyện Yên Thành) bị Công an huyện Yên Thành phát lệnh truy nã ngày 8-6-2015 về tội trộm cắp tài sản. Tường bị bắt ngày 2-2, khi đang làm thuê tại tỉnh Bến Tre.

Nguyễn Thành Công (quê xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, Nghệ An) bị Công an huyện Thanh Chương phát lệnh truy nã với tội danh đánh bạc và bị bắt vào tối 3-2, khi đang trốn ở tỉnh Bình Dương.