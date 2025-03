Bản tin trưa 2-3: Vụ nổ sát ngân hàng ở Gia Lai do đốt phế liệu; Nghi chủ nhà sát hại người phụ nữ lượm ve chai 02/03/2025 12:00

(PLO)- Bản tin trưa 2-3: Vụ nổ sát ngân hàng ở Gia Lai là do 4 phụ nữ đốt phế liệu; Nghi phạm sát hại người phụ nữ lượm ve chai bị bắt là người chủ nhà; Biểu tình lớn ở Seoul cả phản đối lẫn ủng hộ Tổng thống Yoon; Trường đầu tiên công bố chỉ tiêu vào lớp 10 ở TP.HCM.

Công an tỉnh Gia Lai, cho biết các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ sát ngân hàng ở Gia Lai làm vỡ nhiều cửa kính của trụ sở Ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Lai - Phòng giao dịch Phù Đổng và nhà dân xung quanh.

Ban đầu, nguyên nhân vụ nổ sát ngân hàng ở Gia Lai được xác định do bốn người phụ nữ bán ve chai đốt phế liệu gây ra.