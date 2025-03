Lý do 'cò cơm' lôi kéo khách ở cổng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk), xác nhận thời gian qua có tình trạng "cò cơm" lôi kéo khách trước cổng, gây mất an ninh trật tự.

Theo ông Giáp, hiện bệnh viện đang phối hợp với cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng này.

Nói về lý do “cò cơm” xuất hiện trước bệnh viện, ông Giáp cho biết nguyên nhân một phần do căn tin trong bệnh viện đang tạm dừng hoạt động. Vì vậy, theo nhu cầu, không chỉ người nhà bệnh nhân mà nhiều nhân viên y tế cũng phải ra trước cổng để mua cơm.

Vẫn lời ông Giáp, năm 2023, có một đơn vị trúng đấu giá và thuê mặt bằng kinh doanh tại căn tin bệnh viện. Dù vậy, đơn vị này kinh doanh không hiệu quả nên dừng hoạt động.

Vì đơn vị kinh doanh căn tin vi phạm hợp đồng, bệnh viện buộc phải khởi kiện ra tòa để giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

"Khi có phán quyết của tòa, bệnh viện sẽ tổ chức đấu thầu, cho hoạt động lại căn tin để đáp ứng nhu cầu của người dân. Việc tổ chức căn tin trong bệnh viện là giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng quán cơm lôi kéo khách trước cổng", ông Giáp nói.

Liên quan vụ việc, một lãnh đạo Phòng Hành chính-Quản trị, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cho biết mới đây toà án đã mời đại diện bệnh viện và đại diện công ty đến hòa giải.

"Cò cơm" ép khách vào quán ruột

Như PLO đã thông tin, gần đây nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải video, quay lại cảnh nhiều thanh niên đứng giữa đường Trần Qúy Cáp, đoạn qua trước cổng Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên để lôi kéo khách vào quán cơm.

Mỗi khi có người từ bệnh viện ra, nhóm này tiến tới bắt chuyện, dùng sức lôi kéo họ vào các quán cơm đã định sẵn. Một số người đã giằng co, đi vào quán cơm họ thích, số khác vì bị lôi kéo mạnh nên buộc phải đi theo.

Ông Nguyễn Xuân Nở, Chủ tịch UBND phường Tự An cho biết công an phường thường xuyên tuần tra, nhưng khi có công an nhóm này “án binh bất động”, khi công an rút đi thì lại ra đường lôi kéo khách.