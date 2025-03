Nhân sự tuần qua: Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo 02/03/2025 10:18

Tuần qua, từ ngày 24-2 đến 2-3, nhiều nhân sự ở các bộ, ngành, địa phương đã được điều động, phân công, bổ nhiệm đảm nhiệm các vị trí mới.

Bí thư Tây Ninh giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh, giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng (bên trái) trao quyết định cho ông Nguyễn Thành Tâm. Ảnh: TTXVN

Ông Nguyễn Thành Tâm sinh năm 1974, quê ở Tây Ninh; là Thạc sĩ Kinh tế ngành Chính sách công, Cử nhân Kinh tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh, đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII.

Ông công tác tại Tây Ninh từ năm 1996 và trải qua nhiều vị trí quan trọng như phó Giám đốc Sở TT&TT Tây Ninh, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh, Bí thư Huyện ủy Gò Dầu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy rồi Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh.

Ông Hoàng Trung Dũng làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh, giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho ông Hoàng Trung Dũng (bên trái). Ảnh: VGP

Ông Hoàng Trung Dũng sinh năm 1971; quê Hà Tĩnh; là Tiến sĩ Chính trị học, Cử nhân Ngữ văn. Ông Dũng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông là cán bộ trưởng thành từ cơ sở và trải qua nhiều vị trí công tác tại Hà Tĩnh như Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Tĩnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm làm Bí Thư Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Duy Lâm, Thứ trưởng Bộ GTVT, cũng được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, giữ chức Bí Thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 4, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm được điều động, chỉ định làm Bí Thư Hà Tĩnh. Ảnh: VGP

Ông Nguyễn Duy Lâm, 53 tuổi, quê Thái Nguyên; là Thạc sĩ Kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng cầu hầm.

Ông Nguyễn Duy Lâm từng đảm nhiệm các chức vụ Phó vụ trưởng rồi Vụ trưởng Kế hoạch - Đầu tư, Cục trưởng Quản lý xây dựng đường bộ (Tổng cục Đường bộ Việt Nam), Cục trưởng Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông. Tháng 8-2021, ông được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ GTVT.

Ông Nguyễn Tuấn Anh nhận nhiệm vụ mới

Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Đồng thời, giới thiệu ông Nguyễn Tuấn Anh để bầu giữ chức Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Hậu Giang.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang. Ảnh: QH

Ông Nguyễn Tuấn Anh, 50 tuổi, quê ở Thanh Hóa; là Tiến sĩ Nông nghiệp.

Ông Nguyễn Tuấn Anh có 15 năm kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy lĩnh vực nông nghiệp, môi trường và biến đổi khí hậu và giữ các chức vụ quản lý tại Đại học Thái Nguyên. Sau đó, ông được điều động giữ chức Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (thuộc Văn phòng Quốc hội), Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Israel.

Ngân hàng Nhà nước có tân phó Thống đốc

Thủ tướng đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Tân Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh. Ảnh: QH

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh sinh năm 1972, quê ở Bắc Ninh. Ông từng giữ nhiều vị trí quan trọng như Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính; Vụ trưởng, Trợ lý Thống đốc, NHNN Việt Nam; Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, NHNN Việt Nam; Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 10 bộ, ngành

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký các Quyết định điều động, bổ nhiệm một số Thứ trưởng các Bộ: Ngoại giao, KH&CN, Tài chính, Xây dựng, VH-TT&DL, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo, GD&ĐT, Tư pháp.

Cụ thể, tại Bộ Ngoại giao, ông Lê Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Đồng thời, bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương, giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ông Ngô Lê Văn, nguyên Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ TT&TT, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ KH&CN.

Đối với Bộ KH&CN, ông Bùi Hoàng Phương và ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ TT&TT, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ KH&CN.

Đối với Bộ Tài chính, Thủ tướng có các quyết định điều động, bổ nhiệm các ông Nguyễn Đức Tâm, Trần Quốc Phương, Đỗ Thành Trung và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT, giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Đối với Bộ Nội vụ, Thủ tướng quyết định điều động, bổ nhiệm các ông Lê Văn Thanh, Nguyễn Văn Hồi, Nguyễn Bá Hoan và bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Đối với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thủ tướng có các quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Quý Kiên, ông Lê Công Thành, ông Lê Minh Ngân và bà Nguyễn Thị Phương Hoa (là các Thứ trưởng Bộ TN&MT) giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đồng thời, điều động, bổ nhiệm các ông Trần Thanh Nam, Nguyễn Quốc Trị, Nguyễn Hoàng Hiệp, Phùng Đức Tiến, Hoàng Trung và Võ Văn Hưng (là Thứ trưởng Bộ NN&PTNT) giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đối với Bộ Dân tộc và Tôn giáo, các ông/bà Nông Thị Hà, Y Thông và Y Vinh Tơr (là Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc), được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Cùng đó, Thủ tướng cũng quyết định điều động, bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, giữ chức Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Ông Lê Hải Bình, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL. Ảnh: PHẠM HẢI

Đối với Bộ VH-TT&DL, điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản giữ chức Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL; ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ TT&TT giữ chức Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL.

Tại Bộ Xây dựng, điều động, bổ nhiệm các ông Nguyễn Xuân Sang, Nguyễn Danh Huy, Lê Anh Tuấn (Thứ trưởng Bộ GTVT), giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Ảnh: TTXVN

Tại Bộ Tư pháp, Thủ tướng quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc sinh năm 1969; quê Long An. Ông Nguyễn Thanh Ngọc từng là: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực rồi Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Tại Bộ GD&ĐT, ông Lê Tấn Dũng (sinh năm 1966, quê Long An), Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Ông Lê Tấn Dũng từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Long An; Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An; Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa, tỉnh Long An; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.

Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5, giữ chức Tư lệnh Quân khu 5. Ảnh: BÁO QUÂN KHU 5

Nhân sự mới Bộ Quốc phòng

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký các Quyết định bổ nhiệm Tư lệnh và Chính ủy Quân khu 3, 5, 7 thuộc Bộ Quốc phòng.

Cụ thể, Thủ tướng bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5, giữ chức Tư lệnh Quân khu 5.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc (sinh năm 1971), Phó Chính ủy Quân khu 7, được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng, Chính ủy Quân đoàn 12, được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Quân khu 3.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn làm Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định 399/2025 bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an, giữ chức Trợ lý Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn từng trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau. Trước khi giữ cương vị Cục trưởng Cục công tác đảng và công tác chính trị, ông từng làm Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, Cục trưởng Cục Tham mưu Chính trị Công an nhân dân...

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Vũ Văn Tấn giữ chức Cục trưởng Cục C06. Ảnh: TRUNG KIÊN

Cục C06 có tân cục trưởng

Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định bổ nhiệm Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục C06, giữ chức vụ Cục trưởng Cục C06.

Đại tá Vũ Văn Tấn, 48 tuổi, quê ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định; từng đảm đương qua nhiều vị trí, chức vụ như: Trưởng Công an phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (3-2021); Phó Cục trưởng C06 (9-2022).

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đỗ Hữu Huy. Ảnh: PLO

Ông Đỗ Hữu Huy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

Tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Bình Thuận sáng 26-2, các đại biểu đã bầu ông Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó, Ban Bí thư có quyết định điều động, luân chuyển, chỉ định ông Đỗ Hữu Huy, Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận.

Ông Đỗ Hữu Huy, sinh năm 1980, quê quán Hải Phòng. Trình độ: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Kỹ sư Điện tử viễn thông.

Ông Đỗ Hữu Huy từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương; Phó Vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương; Chánh Văn phòng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.