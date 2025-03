Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Văn Được làm Chủ tịch UBND TP.HCM 03/03/2025 22:16

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Hôm 19-2, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia Ban Chấp hành, giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM, nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Văn Được làm Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Một ngày sau đó (20-2), tại kỳ họp thứ 21, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Được, 57 tuổi, quê ở Long An; là Thạc sĩ Địa chất học, Cử nhân Địa chất. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Ông Được trưởng thành và gắn bó với Long An nhiều năm, trải qua các vị trí quan trọng như giám đốc Sở TN&MT, Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy.

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM với ông Phan Văn Mãi

Thủ tướng cũng có quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Văn Mãi để nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV, đã thông qua nghị quyết bầu ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính. Ủy ban này được thành lập trên cơ sở sáp nhập Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội.

Tại Kỳ họp thứ 21, HĐND TP.HCM khóa X đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP.HCM đối với ông Phan Văn Mãi.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Phan Văn Mãi, sinh năm 1973, quê ở Bến Tre; là Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Anh văn. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Phan Văn Mãi trưởng thành từ phong trào đoàn cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau tại Trung ương và địa phương, như Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Bí thư rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Tháng 6-2021, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Phan Văn Mãi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông làm Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 từ tháng 8-2021 và giữ cương vị này đến khi được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính hôm 17-2 vừa qua.