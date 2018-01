3 thanh niên hiếp dâm cô gái 17 tuổi quen qua Facebook

Ngày 2-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vi Văn Kiều (21 tuổi, trú xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ), Trương Công Nguyễn (20 tuổi) và Trương Công Bắc (19 tuổi, cùng trú xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) về tội hiếp dâm.

Cuối năm 2017, Kiều lên mạng xã hội fFacebook rồi kết bạn với V.Th.H (17 tuổi, trú huyện Tân Kỳ). Kiều giới thiệu mình tên Phong và tán tỉnh khiến H. xiêu lòng.



Bị can Kiều và Bắc (phải).

Đến đêm 5-12-2017, Kiều rủ H. đi chơi. H. tin tưởng Kiều là người tốt nên đã nhận lời. Sau đó Kiều rủ Nguyễn và Bắc đang đi cùng. Trên đường đi, Kiều bàn bạc với Bắc và Nguyễn là cùng quan hệ tình dục với H.



Đến điểm hẹn, Kiều đưa H. đến bên con suối và xin H. quan hệ tình dục, được H. đồng ý.

Sau đó, Kiều ra hiệu cho Nguyễn, Bắc xuất hiện, hiếp dâm H. còn bản thân thì giữ tay, khống chế nạn nhân.

Thỏa mãn thú tính xong, ba thanh niên này bỏ mặc H. giữa đồng để về nhà ngủ.



Bị can Nguyễn.

Trong đêm, người thân đã đi tìm được em H. và H. khóc lóc kể lại toàn bộ sự việc. Người thân đã đưa em H. đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ trình báo.