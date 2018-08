3 thanh niên vào tận nhà bắt 2 phụ nữ để đòi nợ

Chiều 9-8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng CSHS, Công an tỉnh đã phối hợp với công an huyện Nga Sơn vừa bắt Mai Văn Tâm (25 tuổi), Mai Đình Đông (21 tuổi) và Ngô Văn Đại (23 tuổi, đều ngụ ở huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Những người này đã mang theo hung khí tới khống chế và bắt giữ trái pháp luật bà V.T.Q (58 tuổi, ngụ ở xã Nga Mỹ) và bà V.T.H (50 tuổi) ngụ ở thị trấn Nga Sơn,Thanh Hóa). Họ yêu cầu người nhà nạn nhân mang tiền đến trả nợ thì mới thả.



Ba người bị bắt và số hung khí công an thu được. Ảnh: T. THANH

Gia đình người bị hại đã báo sự việc lên cơ quan Công an huyện Nga Sơn và chỉ sau vài giờ cơ quan công an đã nhanh chóng xác minh, tiến hành giải cứu và đưa hai bà Q, H. về nhà an toàn. Tâm, Đông, Đại bị bắt ngay sau đó.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, nguyên nhân ban đầu được xác định là do bà V.T.Q và V.T.H có vay nợ của 1 người trên địa bàn thị trấn Nga Sơn nhưng chưa trả được. Từ đó, dẫn tới màn khống chế người, ép trả nợ ở trên.