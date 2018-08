34 người dùng ma tuý trong quán karaoke

Chiều 30-8, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Hai (Trưởng công an Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) xác nhận có sự việc trên.



Những người sử dụng ma tuý tổng hợp tuổi còn trẻ. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo đó, 23 giờ đêm 22-8, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Quảng Nam phối hợp cùng Công an Thị trấn Nam Phước tiến hành kiểm tra hành chính quán karake Quang Vinh (thuộc khu phố Mỹ Hòa, Thị trấn Nam Phước) do ông Nguyễn Xuân Quang (50 tuổi) làm chủ.



Qua kiểm tra, Công an bắt quả tang 34 người cả nam lẫn nữ sử dụng ma túy tổng hợp tại quán karaoke này.Trong số này có 2 người dưới 18 tuổi.

Cơ quan Công an đã tiến hành lập biên bản chủ quán về hành vi “Để người khác lợi dụng sử dụng chất ma túy trong khu vực, phương tiện mình quản lý”. Những người sử dụng ma tuý cũng được đưa về trụ sở công an để xử lý.