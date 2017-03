50 côn đồ đâm chém ông già 65 tuổi: Nghi vấn con dâu trả thù nhà chồng?

Đó là lời kể của anh Trần Văn Kiên, con trai thứ 2 của nạn nhận Trần Minh Đố, trú tại xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, người bị hàng chục tên côn đồ lao vào nhà hành hung một cách nhẫn tâm vào đêm 31-5.

50 côn đồ xông thẳng vào nhà bắn người

Theo lời anh Kiên anh em của anh định xông ra cứu cha nhưng 3 tên cầm súng lăm lăm chĩa vào nhà khiến cả hai anh em anh bất lực, chứng kiến cảnh 4-5 tên to béo lao vào đánh ông cụ một cách dã man.

Hôm đó khoảng 18 giờ 30, một nhóm 40 – 50 người đi ôtô đến nhà anh. Nhóm người này hung hăng bước xuống xe, không nói không rằng liên tục ném đất đá vào trong nhà rồi lao vào đập phá hết đồ đạc. Các đối tượng này còn hô lớn “gặp thằng nào giết thằng đó”.



Một trong hai nghi can đang bị công an tạm giữ. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

3 bố con anh chưa hiểu chuyện gì, vừa bước ra tới cửa đã thấy cả một đám đông người tay dao tay kiếm, 3 người trong đó có súng.

Quá hốt hoảng, 3 cha con anh bỏ chạy vào nhà. Khi anh em Kiên, Dũng vừa chạy được vài bước thì nghe một tiếng súng nổ lớn, quay lại thì ông Đố đã ngã lăn ra đất. “Chúng lôi bố máu me be bét từ cổng vào giữa sân hành hạ”, anh Kiên bàng hoàng kể lại.

Họa từ người con dâu?

Anh Trần Văn Dũng, con trai cả của ông Đố, nói trước đó anh và vợ mình là chị Nguyễn Thị Bằng (người vợ thứ 2 của anh Dũng) mua nhà của anh trai chị Bằng. Được một thời gian, hai vợ chồng anh nảy sinh mâu thuẫn nên anh Dũng đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ của mình.

Vì tức giận chồng, chị Bằng nhiều lần thuê “đầu gấu” đến đe dọa. “Trước khi về nhà cô ấy còn chỉ thẳng tay vào mặt tôi và nói mặt mày chỉ đáng trăm triệu, rồi đền tiền là xong thôi”, anh Dũng kể.

Theo anh Dũng, sáng hôm trước khi sự việc xảy ra, chị Bằng có gọi điện yêu cầu thanh toán tiền làm ăn, nếu không sẽ đánh anh. “Tôi nghĩ vợ chồng đã chung sống với nhau, hơn nữa lại có con nhỏ, cô ấy sẽ không làm thật. Nhưng không ngờ….”, anh Dũng nói.

Một nhân chứng kể lại với anh Dũng trong lúc gia đình anh gặp nạn, chị Bằng có tuyên bố một câu: “Tao là con đàn bà, tao đứng ra thuê, chúng mày có làm gì được tao không, chúng mày gọi điện báo bố chúng mày đi!”

Chỉ bắt được hai nghi can

Ông Trần Huy, trưởng công an xã Thái Thịnh, xác nhận vụ việc đêm 31-5. Theo đó, lúc nhận tin báo, công an xã Thái Thịnh đã có mặt nhưng do lực lượng quá mỏng nên phải yêu cầu sự hỗ trợ từ công an huyện Kinh Môn.

“Khi chúng tôi đến thì nhóm côn đồ đã bỏ chạy. Tại gia đình ông Đố, nhiều vật dụng tài sản bị đập phá. Từ ngoài ngõ vào nhà, vết máu kéo dài cả chục mét. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ được hai con phớ, bản dài 50cm. Ông Đố bị đâm chém nhiều nhát, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Kinh Môn”, ông Huy kể lại.

Lực lượng công an đã tổ chức truy đuổi và phát hiện 2 người đàn ông nghi vấn, ngồi trên xe ô tô biển số 34A 007... màu trắng đang đỗ tại ngã ba cầu Tống, thuộc thôn Tống Xá. Sau khi kiểm tra, công an quyết định tạm giữ 2 người này để điều tra thêm.

Theo người dân sống quanh nhà ông Đố, hàng chục tên côn đồ ập xuống từ ô tô, dáng vẻ rất hùng hổ chia làm hai nhóm, một nhóm đi thẳng lối cổng chính vào nhà, một nhóm khác đi sang ngả bức tường ngăn gia đình ông Đố vừa phá đi để xây công trình phụ. Sau đó, họ nghe tiếng nổ lớn như tiếng súng và nhiều tiếng kêu thất thanh từ nhà ông Đố vọng ra. Do nhóm đối tượng mang theo hung khí nên không ai dám xông vào ứng cứu mà điện báo ngay cho công an xã Thái Thịnh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.